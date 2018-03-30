Пэрис Хилтон прибыла в Украину: фото

Звезда похвасталась львовскими апартаментами в своем Instagram .

В Украину прибыла известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон. Ранее мы сообщали, что знаменитость посетит открытие реконструированного отеля во Львове, в эту субботу, 31 марта.

Самолет, на котором летела Пэрис Хилтон, приземлился в международном аэропорту «Львов» минувшей ночью. Звезду встретили поклонники и журналисты.

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Известно, что певица будет находиться в Украине несколько дней. СМИ сообщают, что Хилтон отыграет DJ-сет на «благотворительном концерте» в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

По прибытии во Львов Пэрис поделилась живописным фото города, а также похвасталась апартаментами в своем Instagram.

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