Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Пэрис Хилтон прибыла в Украину: фото

Комментариев: 0
Звезда похвасталась львовскими апартаментами в своем Instagram .
Пэрис Хилтон прибыла в Украину
Пэрис Хилтон прибыла в Украину
twitter.com

В Украину прибыла известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон. Ранее мы сообщали, что знаменитость посетит открытие реконструированного отеля во Львове, в эту субботу, 31 марта. 

Самолет, на котором летела Пэрис Хилтон, приземлился в международном аэропорту «Львов» минувшей ночью. Звезду встретили поклонники и журналисты. 

Читай также: Певица Morozova презентовала песню трендового цвета

Известно, что певица будет находиться в Украине несколько дней. СМИ сообщают, что Хилтон отыграет DJ-сет на «благотворительном концерте» в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам. 

По прибытии во Львов Пэрис поделилась живописным фото города, а также похвасталась апартаментами в своем Instagram.

 

Just landed in #Lviv #Ukraine. Such a beautiful city✨✨🇺🇦✨✨

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Не пропустите также: Зианджа рассказала, какую песню споет в «нокаутах» вокального проекта

Поделись:
Теги: Пэрис Хилтон, Украина, шоубиз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь