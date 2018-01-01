Пэрис Хилтон откроет отель в Украине

Американская звезда приглашена на открытие реконструированного «Гранд Отеля».

Звезда американских тв-шоу Пэрис Хилтон посетит Украину вместе со своим женихом украинского происхождения. Скандально известная дива приглашена на официальное открытие реконструированного «Гранд Отеля» во Львове, сообщает zaxid.net.

По словам владельца «Гранд Отеля» Григория Козловского, отель полностью готов к открытию, однако церемонию решили провести именно на время пребывания Пэрис Хилтон в Украине.

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«Да, Пэрис Хилтон будет на открытии - это уже окончательно договорено. Дело в том, что именно в конце марта Пэрис со своим женихом запланировали посетить Украину. Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа » ,

- прокомментировал Григорий Козловский.

Напомним, что Пэрис Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона. Однако в 2007 году он подписал завещание, по которому 97% всего своего бизнеса передал на благотворительность.

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