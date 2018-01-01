Певица Morozova презентовала песню трендового цвета

Украинская певица Morozova представляет слушателям новую музыкальную историю "Сиреневое небо".

"Любовь увлекает в мир волшебства!" — так коротко описывает работу исполнительница и автор слов. Саунд-продюсерами трека стали Михаил Кошевой и Вадим Лисица, с которым Morozova сотрудничала ещё в начале своего творческого пути.

Morozova рассказывает о своей новой композиции

Приятно быть не только артисткой, но и одним из создателей песни, делиться своим вдохновением. Любовь — это единственное чувство, которое поднимает в небо, дарит ощущение высоты и даёт возможность коснуться звёзд. Оно занимает все мысли, все желания, заставляет сердце биться чаще, снова и снова возвращая в мир магии под названием "Сиреневое небо". Ведь самые красивые закаты и рассветы — те, которые встречаешь с любимым человеком!

Читайте также: Яхты, море и танцы: украинский певец Kishe представил новый клип

Команда певицы уже ведёт работу над сценарием видео на песню. Режиссёром станет молодой талантливый клипмейкер Юрий Движон.

Послушать песню можно здесь:

Напомним тажке, что ранее мы публиковали материал о новой анимации "Зачарований Принц", один из персонажей которого заговорил голосом Олега Винника. Подробности по ссылке.