Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Morozova презентовала песню трендового цвета

Комментариев: 0
Украинская певица Morozova представляет слушателям новую музыкальную историю "Сиреневое небо".
Певица Morozova - новая песня (видео)
Певица Morozova - новая песня (видео)
пресс-служба артиста

"Любовь увлекает в мир волшебства!" — так коротко описывает работу исполнительница и автор слов. Саунд-продюсерами трека стали Михаил Кошевой и Вадим Лисица, с которым Morozova сотрудничала ещё в начале своего творческого пути.

Morozova рассказывает о своей новой композиции

Приятно быть не только артисткой, но и одним из создателей песни, делиться своим вдохновением. Любовь — это единственное чувство, которое поднимает в небо, дарит ощущение высоты и даёт возможность коснуться звёзд. Оно занимает все мысли, все желания, заставляет сердце биться чаще, снова и снова возвращая в мир магии под названием "Сиреневое небо". Ведь самые красивые закаты и рассветы — те, которые встречаешь с любимым человеком!

Читайте также: Яхты, море и танцы: украинский певец Kishe представил новый клип

Команда певицы уже ведёт работу над сценарием видео на песню. Режиссёром станет молодой талантливый клипмейкер Юрий Движон.

Послушать песню можно здесь:

Напомним тажке, что ранее мы публиковали материал о новой анимации "Зачарований Принц", один из персонажей которого заговорил голосом Олега Винника. Подробности по ссылке.

Поделись:
Теги: morozova, певица morozova, morozova песни, morozova сиреневое небо, morozova слушать сиреневое небо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь