Герой анимации «Зачарований Принц» заговорил голосом Олега Винника

Известный украинский певец Олег Винник продублировал детский мультфильм.

Главный герой анимации «Зачарований Принц» заговорил голосом известного украинского певца Олега Винника. По сюжету Принц-красавчик, от которого в восторге вся женская половина королевства, заколдован и должен найти свою истинную любовь, пока ему не исполнился 21 год. На этом непростом пути ему придется преодолеть множество испытаний и преград. Анимация от продюсеров франшизы «Шрек» традиционно отличается прекрасным юмором, неожиданными сюжетными поворотами и выразительными персонажами.

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Олег Винник: «Це мій перший досвід дубляжу мультфільмів і я дуже хвилювався перед початком. Але робота настільки захопила мене, що працював я з величезним задоволенням. Це прекрасно – почувати себе у ролі Принца».

Удалось ли Принцу избавиться от чар и спасти королевство можно будет узнать 24 мая, когда фильм выйдет в украинский прокат.

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