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Герой анимации «Зачарований Принц» заговорил голосом Олега Винника

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Известный украинский певец Олег Винник продублировал детский мультфильм.
Герой анимации «Зачарований Принц» заговорил голосом Олега Винника
Герой анимации «Зачарований Принц» заговорил голосом Олега Винника
пресс-служба

Главный герой анимации «Зачарований Принц» заговорил голосом известного украинского певца Олега Винника. По сюжету Принц-красавчик, от которого в восторге вся женская половина королевства, заколдован и должен найти свою истинную любовь, пока ему не исполнился 21 год. На этом непростом пути ему придется преодолеть множество испытаний и преград. Анимация от продюсеров франшизы «Шрек» традиционно отличается прекрасным юмором, неожиданными сюжетными поворотами и выразительными персонажами.

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Олег Винник: «Це мій перший досвід дубляжу мультфільмів і я дуже хвилювався перед початком. Але робота настільки захопила мене, що працював я з величезним задоволенням. Це прекрасно – почувати себе у ролі Принца».

Удалось ли Принцу избавиться от чар и спасти королевство можно будет узнать 24 мая, когда фильм выйдет в украинский прокат.

Напомним также, что недавно Мария Яремчук похвасталась стильным образом. Подробности по ссылке.

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Теги: Олег Винник, олег винник новости, олег винник песни, ник
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