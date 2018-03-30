Зианджа рассказала, какую песню споет в "нокаутах" вокального проекта

В воскресенье, 1 апреля, зрители увидят первый выпуск "нокаутов" проекта Голос країни-8, в рамках которого тренеры Сергей Бабкин и Потап определятся со своими финалистами, которые в прямом эфире будут бороться за дальнейшее участие в шоу.

В свою очередь, подопечные молодой мамы Джамалы и Тины Кароль выйдут на сцену во втором выпуске "нокаутов".

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Зианджа будет бороться за место в команде Потапа с песней-исповедью "Я исцелена", которую десять лет назад написала для победительницы "Танців з зірками" и тренеру "Голосу. Діти-3" Натальи Могилевской:

Девушка-трансгендер откровенно призналась:

Такие люди, как я, всю жизнь живут в страхе. Своим участием в «Голосі країни» я хочу дать им надежду на то, что придет время, когда они выйдут на улицу и почувствуют себя свободными, смогут открыто проявлять свои чувства и наслаждаться жизнью. Выступление в «нокаутах» для меня есть исповедью, ведь эта песня написана мной. Сегодня я переписала текст, который отражает мою жизнь, ведь хотела рассказать свою правду.

Посмотреть видео можно здесь:

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