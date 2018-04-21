Его слушал весь мир: Лучшие треки Avicii (видео)

Вспоминаем лучшие коллаборации и сольники диджея.

Ivona уже сообщала, что 20 апреля умер шведский диджей Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii. Сегодня предлагаем вспомнить лучшие треки музыканта, включая коллаборации с мировыми звездами и сольники.

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На пике своей популярности Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и в разные годы входил в рейтинг «королей электронной музыки». Он также является обладателем двух наград престижной премии MTV Music Awards, премии Billboard Music Award и двух номинаций на Грэмми.

Среди работ Тима - популярные треки таких известных артистов, как Бейонсе, Мадонна и группа Coldplay, к написанию и продюсированию которых он приложил свою руку.

Avicii - Wake Me Up





Coldplay - Hymn for the Weekend

Avicii - Hey Brother

Avicii - Addicted To You

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Madonna - Devil Pray

Avicii - Lay Me Down ft. Adam Lambert

Avicii - You Make Me

Avicii - The Nights

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