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Его слушал весь мир: Лучшие треки Avicii (видео)

Комментариев: 1
Вспоминаем лучшие коллаборации и сольники диджея.
Лучшие треки Avicii
Лучшие треки Avicii
GettyImages.com

Ivona уже сообщала, что 20 апреля умер шведский диджей Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii. Сегодня предлагаем вспомнить лучшие треки музыканта, включая коллаборации с мировыми звездами и сольники. 

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На пике своей популярности Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и в разные годы входил в рейтинг «королей электронной музыки». Он также является обладателем двух наград престижной премии MTV Music Awards, премии Billboard Music Award и двух номинаций на Грэмми. 

Среди работ Тима - популярные треки таких известных артистов, как Бейонсе, Мадонна и группа Coldplay, к написанию и продюсированию которых он приложил свою руку. 

Avicii - Wake Me Up


 

Coldplay - Hymn for the Weekend

Avicii - Hey Brother

Avicii - Addicted To You

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Madonna - Devil Pray

Avicii - Lay Me Down ft. Adam Lambert

Avicii - You Make Me

Avicii - The Nights

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Теги: Avicii, музыка
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.04.2018, 17:34
Оценка:  -1
pусский
Кто-то блеет как козёл, так мне насрать! И что он сдох, тоже насрать, гы-гы-гы!
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