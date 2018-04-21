Его слушал весь мир: Лучшие треки Avicii (видео)
Ivona уже сообщала, что 20 апреля умер шведский диджей Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii. Сегодня предлагаем вспомнить лучшие треки музыканта, включая коллаборации с мировыми звездами и сольники.
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На пике своей популярности Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и в разные годы входил в рейтинг «королей электронной музыки». Он также является обладателем двух наград престижной премии MTV Music Awards, премии Billboard Music Award и двух номинаций на Грэмми.
Среди работ Тима - популярные треки таких известных артистов, как Бейонсе, Мадонна и группа Coldplay, к написанию и продюсированию которых он приложил свою руку.
Avicii - Wake Me Up
Coldplay - Hymn for the Weekend
Avicii - Hey Brother
Avicii - Addicted To You
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Madonna - Devil Pray
Avicii - Lay Me Down ft. Adam Lambert
Avicii - You Make Me
Avicii - The Nights
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