Премьера: DSIDE BAND презентует клип-импровизацию на песню MONATIK

Фрики и странные танцы – первый в Украине подростковый бойз-бенд DSIDE BAND презентует клип-импровизацию на песню «Танцы до упаду», написанную мультиартистом MONATIK.

В конце прошлого года проект Dside Dance Studio - DSIDE BAND выпустил сингл «Танцы до упаду», написанный и подаренный им MONATIK. Несмотря на то, что артистов связывает давняя дружба, трек стал первой совместной работой известного певца и уникального подросткового boys-band. А сейчас DSIDE BAND представляют клип на композицию, в которой показали грани безграничной свободы танца... и нового участника бенда!

В считанные часы видеоработа стала самой обсуждаемой среди многочисленной армии поклонников! В финале клипа появился пятый солист группы, имя которого до сегодняшнего дня не разглашали. Им стал 17-летний Артур Живченко. Музыкой парень занимается с десяти лет и, несмотря на то, что с 15-летнего возраста играет в собственной «гаражной» рок-группе, он решил попробовать свои силы на кастинге в бенд. Среди сотен претендентов удача улыбнулась именно ему!

О сюжете клипа рассказывает режиссер-постановщик, хореограф и сопродюсер коллектива – Руслан Махов:

Эта видеоработа отличается от всех предыдущих. Впервые в видео не только подростки, но и взрослые профессиональные танцовщики. Сами парни из DSIDE BAND предстают в совершенно новом амплуа. Никаких заученных танцевальных комбинаций, только импровизация! Весь клип построен на минимализме, живой эмоции, статичном кадре и необычных декоративных приемах.

DSIDE BAND фото пресс-служба

Кроме DSIDE BAND, в кадре появляются танцовщики-“фрики“ с нестандартной внешностью. Самые талантливые и одновременно странные танцовщики Украины, каждый из которых демонстрирует свой уникальный стиль: popping, flexing и другие необычные направления.

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Известно, что съемки видеоистории продолжались на протяжении 15 часов, а на площадке было задействовано более 40 человек! Клип был отснят параллельно на две камеры, одна из которых “кассетная“ – VHS камера. Именно она создает трендовую на сегодня «шипящую» картинку. Известно, что съемки видеоистории продолжались на протяжении 15 часов, а на площадке было задействовано более 40 человек! Клип был отснят параллельно на две камеры, одна из которых “кассетная“ – VHS камера. Именно она создает трендовую на сегодня «шипящую» картинку.

В обновленном составе DSIDE BAND выступят уже 3 июня - в клубе ATLAS состоится первый большой сольный концерт бенда под названием “Танцы до упаду“! А пока артисты готовятся к шоу, за чем можно наблюдать в live-режиме в их сериалити на YouTube, счетчик просмотров клипа “Танцы до упаду“ уже превысил 200 тысяч просмотров, и всего-то за сутки!

Посмотреть клип можно уже здесь: