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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали новый альбом «БУДУ З ТОБОЮ!»

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11 апреля состоялась грандиозная презентация нового альбома группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ «Буду з тобою!».
Новый альбом группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Новый альбом группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
пресс-служба

В этот день фойе и зал Freedom Event Hall на несколько часов превратились в праздничную площадку. Здесь собрались поклонники, друзья группы и представители СМИ. Это была эксклюзивная встреча, в особой атмосфере, для своих. Фан-зона , автограф-сессия, фото с любимыми артистами!

Фото БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Фото БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
пресс-служба

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Перед презентацией новой программы БО презентовали фильм о предыдущем туре «Хочеш»! Фаны горячо поддержали новые песни группы!

Вечером состоялся Большой сольный концерт с новой программой и лучшими хитами!

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ фото
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ фото
пресс-служба

Вскоре после презентации альбома группа отправится в новый тур в поддержку альбома «Буду з тобою!». Он начнется 22 апреля в Черкассах, охватит все регионы Украины и закончится 18-го декабря большим концертом в Киевском Дворце Спорта.

Напомним также, что новый состав группы РЕАЛ О презентует весенний хит. Подробнее по ссылке.

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Теги: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, новый альбом, концерт, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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