"Заворожи": On I Ona презентуют новый сингл

Слушайте новую песню украинской группы On I Ona.

Весна наконец-то пришла, а вместе с ней пришли первые долгожданные теплые ночи. Ночи, полные страсти и любви. Ночи, которые On I Ona ставят на повтор. Шестой по счету сингл дуэта стал очередным экспериментом со звучанием современной популярной музыки. На этот раз слушателя ждет проникновенный deep house, приправленный восточными специями. "Заворожи" насквозь пропитан этой магией: обволакивает и погружает слушателя в мир, где господствуют тени, взгляды, ароматы, мир, где он и она пленены взаимным влечением.

Фото On I Ona пресс-служба

On I Ona фото пресс-служба

Работа над "Заворожи" велась совместно с украинским саунд-продюсером Вадимом Алтуховым, известным по своим работам с Kadnay, Анной Седоковой, Jah Khalib и многими другими. "Заворожи" дуэта On I Ona имеет действительно чарующий эффект - прослушав в первый раз сам не замечаешь, как включаешь на повтор и слушаешь еще и еще.

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Релиз сопровождается красочным и страстным Lyric video, наполненным яркими принтами цветов и передающим общее настроение долгожданной весны, взрыв дофамина, неуемную страсть между влюбленными. Образы On I Ona для Lyric video "Заворожи" были разработаны украинским брендом "Universal Hedonism".

Новый сингл On I Ona комментируют так:

Это реальная история. История-страсть. История двух людей, которых унесло в любовь в момент, когда они встретились взглядами. У всех бывали ситуации, когда ничто ничего не предвещало, но вдруг на горизонте появляется он или она и все… Хочу, хочу, хочу! Здесь и сейчас! Мысли заняты только этим человеком. Наш новый сингл как раз про это чувство. В нашей истории были песни разного характера - душевные, игривые, задумчивые, но песни с такой эмоцией не было ещё никогда.

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