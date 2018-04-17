"Поджечь" ночь: Alyosha презентует "Текілу"
Ночь, терпкая и манящая, — время искушения, открытости и ощущения, что возможно всё и это в твоих силах. Собственно, такого настроения, которое вложено в будущий хит, не хватает после длительных холодов. Сама же волшебная Alyosha так отзывается о новой работе:
И пусть зазвучит музыка, разбудит чувства и плечи обнимет тот, кто пробуждает ураганы внутри. И станут ненужными ни чары, ни приворотное зелье. Только мелодия тела и страсть, чистая как горящая текила!
Послушайте новую песню уже здесь:
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Уже известно, что "Текіла" будет воплощена и в видеоклип. Сейчас подготовка к съёмкам находится на финальном этапе. Режиссёром видео станет Инна Грабарь. Это не первая работа Alyosha с клипмейкером: предыдущий опыт сотрудничества — клип "На фоне Париж" — получил положительные отзывы и более 500 000 просмотров на Youtube.
Напомним также, что певица LELA и блогер Андрей Мартыненко представили совместный клип. Подробнее по ссылке.
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