"Поджечь" ночь: Alyosha презентует "Текілу"

Певица Alyosha всё увереннее чувствует себя в амплуа покорительниці танцполов и дэнс-чартов. Подтверждением этого является трек "Текіла", который сегодня, 17 апреля, презентует исполнительница.

Ночь, терпкая и манящая, — время искушения, открытости и ощущения, что возможно всё и это в твоих силах. Собственно, такого настроения, которое вложено в будущий хит, не хватает после длительных холодов. Сама же волшебная Alyosha так отзывается о новой работе:

И пусть зазвучит музыка, разбудит чувства и плечи обнимет тот, кто пробуждает ураганы внутри. И станут ненужными ни чары, ни приворотное зелье. Только мелодия тела и страсть, чистая как горящая текила!

Послушайте новую песню уже здесь:

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Уже известно, что "Текіла" будет воплощена и в видеоклип. Сейчас подготовка к съёмкам находится на финальном этапе. Режиссёром видео станет Инна Грабарь. Это не первая работа Alyosha с клипмейкером: предыдущий опыт сотрудничества — клип "На фоне Париж" — получил положительные отзывы и более 500 000 просмотров на Youtube.

Напомним также, что певица LELA и блогер Андрей Мартыненко представили совместный клип. Подробнее по ссылке.