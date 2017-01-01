Український гурт Naosleep зняв кліп на даху 25-ти поверхової будівлі

Молоді музиканти з гурту Naosleep, які були у 2017 році номіновані на музичну премію YUNA у категорії “Новий подих”, зняли чуттєвий кліп на свій сингл “Just In Time”. Їх треки також звучать на інтернет радіостанціях Аргентини, Японії та Нідерландів.

Кліп знімали протягом двох днів на чотирьох локаціях, одна з яких - покинута бобслейна траса у Вишгороді, а також два дахи київських будинків і студія. Деякі кадри зроблені з використанням дрона. Це відео про любов, близькість та життя.

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У ролі режисера кліпу та його ідейним натхненником виступила Світлана Рихлюк, вона є вокалісткою гурту та автором пісень. Пісня Just In Time – перший трек з майбутнього міні-альбому, який був записаний за участі симфонічного оркестру. Ця композиція присвячена простій істині, про яку легко забути в швидкому ритмі урбаністичних міст: жити потрібно не тільки планами щодо майбутнього, але й прямо тут і зараз, кохати та вчасно говорити потрібні слова.

Обкладинка NAOSLEEP фото пресс-служба канала ICTV

Зйомки кліпу Just In Time почалися о п'ятій годині ранку на даху 25-ти поверхової будівлі. Дивовижно те, як знімальна команда туди потрапила - їх просто пустили незнайомі люди, з якими вони познайомилися у соц.мережах. Спочатку на вулиці було лише п’ять градусів тепла і взагалі все йшло не ідеально. Напередодні небо було затягнуте хмарами та йшов дощ. Зрештою знімальну групу все ж таки чекав успіх - о п’ятій ранку розквітнув сонячний світанок, який зробив атмосферу кліпу більш казковою. Незважаючи на прохолоду, усі на майданчику були легко вдягнуті, проте, не відчували холоду, був шалений азарт.

Ще однією з локацій була покинута бобслейна траса у Вишгороді, з якою були пов’язані окремі сумніви. Вся команда переживала, що через велику кількість металу буде важко керувати дроном. Але і тут на них чекав успіх - кадри вийшли приголомшливими. Зверху, саме так цю місцевість ще ніхто не знімав.

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Знімаючи цей ролик, Світлана наповнила зображення алегоріями, порівняннями та символічними образами. Переглядаючи кліп раз за разом, ви будете відкривати для себе нові нюанси, деталі та домисли.

Подивитись кліп можна прямо тут:

Прослухати й завантажити трек можна тут:

Головні ролі у кліпі дісталися Тоні Руденко та Владиславу Ткачуку. Антоніна є ідейним лідером та директором проекту Rudenco Dance Company, а Влад його учасником. Тоня в минулому була солісткою балету Раду Поклітару, фіналісткою проекту “Танцюють Всі”, а також хореографом і постановником проекту “Майданс” 2-го і 3-го сезонів. У неї досвід роботи більше 10-ти років в українському шоу-бізнесі. Тоня співпрацювала з такими виконавцями як: Тіна Кароль, Оля Полякова, Потап і Настя Каменських, гурт Kazaky, Ані Лорак, Время и Стекло, Сергій Лазарєв, група Алібі та багато інших.

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