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Новый состав группы РЕАЛ О презентует весенний хит!

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Подопечные Натальи Могилевской - группа РЕАЛ О, которые недавно обновили состав, выпустили новую весеннюю песню на украинском языке.
Новый состав РЕАЛ О презентует новую песню
Новый состав РЕАЛ О презентует новую песню
пресс-служба

“Хто ти?” - это взрывная смесь воздушного весеннего настроения и взрывных танцевальных партий для каждого слушателя Украины.

Обложка песни Real O
Обложка песни Real O
пресс-служба

“Розкажи мені хто ти..

А я розкажу тобі хто я"

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Это своеобразный способ познакомить новых участниц группы публикой, раскрыть новую идею группы и подарить совершенно новое звучание. 

Песня призывает каждого ее слушателя улыбаться, танцевать и ловить весенние вибрации на одной волне с девушками!

Послушать премьерный трек можно здесь:

Напомним также, что Макс Барских стал триумфатором TOP HIT MUSIC AWARDS 2018. Подробнее по ссылке.

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Теги: REAL O, Реал О, украинская группа, новый состав, новая песня, видео, аудио
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.04.2018, 12:42
Оценка:  0
pусский
Сраные прошмандовки!
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