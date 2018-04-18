Новый состав группы РЕАЛ О презентует весенний хит!
Подопечные Натальи Могилевской - группа РЕАЛ О, которые недавно обновили состав, выпустили новую весеннюю песню на украинском языке.
“Хто ти?” - это взрывная смесь воздушного весеннего настроения и взрывных танцевальных партий для каждого слушателя Украины.
“Розкажи мені хто ти..
А я розкажу тобі хто я"
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Это своеобразный способ познакомить новых участниц группы публикой, раскрыть новую идею группы и подарить совершенно новое звучание.
Песня призывает каждого ее слушателя улыбаться, танцевать и ловить весенние вибрации на одной волне с девушками!
Послушать премьерный трек можно здесь:
Напомним также, что Макс Барских стал триумфатором TOP HIT MUSIC AWARDS 2018. Подробнее по ссылке.
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