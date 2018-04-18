Новый состав группы РЕАЛ О презентует весенний хит!

Подопечные Натальи Могилевской - группа РЕАЛ О, которые недавно обновили состав, выпустили новую весеннюю песню на украинском языке.

“Хто ти?” - это взрывная смесь воздушного весеннего настроения и взрывных танцевальных партий для каждого слушателя Украины.

Обложка песни Real O пресс-служба

“Розкажи мені хто ти.. А я розкажу тобі хто я"

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Это своеобразный способ познакомить новых участниц группы публикой, раскрыть новую идею группы и подарить совершенно новое звучание.

Песня призывает каждого ее слушателя улыбаться, танцевать и ловить весенние вибрации на одной волне с девушками!

Послушать премьерный трек можно здесь:

Напомним также, что Макс Барских стал триумфатором TOP HIT MUSIC AWARDS 2018. Подробнее по ссылке.