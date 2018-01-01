Премьера: Мария Яремчук & DSIDE BAND презентовали песню «Дай любов»

Мария Яремчук удивила коллаборацией с танцевальным бойз бэндом DSIDE BAND.

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Мария Яремчук в коллаборации с подростковым танцевальным бойз бэндом DSIDE BAND презентует новый хайповий трек. Песня «Дай любов», созданная в стиле украинского современного хип-хопа, - это новое веяние в украинской музыке. Композиция представляет собой скрытый страстный диалог, в котором исполнители рассказали о близких каждому человеку чувствах.

Мария Яремчук говорит о премьере:

«Дай любов» несет простой, понятный и важный месседж, который гармонично звучит из уст современного поколения: и взрослой девушки, и мальчиков-подростков.

Мария Яремчук & DSIDE BAND фото пресс-служба

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Мелодичный, ультрамодный украинский хип-хоп в исполнении Марии Яремчук и DSIDE BAND впервые прозвучал со сцены Дворца Украина. В рамках концертного шоу «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» артисты представили эффектный номер, хореографом-постановщиком которого выступил руководитель проекта DSIDE BAND Руслан Махов.

Фото Мария Яремчук & DSIDE BAND пресс-служба

Руслан и Мария знакомы уже не первый год, неоднократно работали вместе над созданием постановок для концертных шоу и видеоклипов.

Руслан Махов комментирует коллаборацию:

Энергия парней и Маши очень схожи. Они молодые, динамичные, заряжают публику своей музыкой и несут правильный месседж. Это новая Украинский Музыка, она запоминается и не похожа на других - модная, вкусная, с совершенно новым звучанием. Музыка, которую может слушать каждый, танцевать под нее и, конечно, влюбляться. Мы рады творческому тандему. Надеемся, эта песня найдет место в сердцах слушателей.

Послушать трек можно уже здесь:

Напомним также, что ранее мы пубоиковали материал о большом сольном концерте группы DSIDE BAND. Подробнее по ссылке.