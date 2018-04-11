Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На 1000 лет вперед - загляните в будущее на сольном концерте Первого бойз-бенда Украины D-side Band!

Комментариев: 4
3 июня в столичном концерт-холле ATLAS состоится Большой сольный концерт "Танцы до упаду" первого в Украине teen boys-band, кумиров миллионов подростков, трендсеттеров современного танцевального искусства – D-SIDE BAND.
Сольный концерт D-side Band
Сольный концерт D-side Band
пресс-служба
Из-за школьных парт – на большую сцену, из танцевальных классов - на ТВэфиры и радио-волны, с любимчиков одноклассниц - в героев сотен тысяч девичьих сердец! Прошло всего два года с момента основания Dside Band, а их клипы набирают миллионы просмотров на YouTube, каждый сингл с ультрамодным саундом становится супер-хитом, а теперь парни анонсируют свой первый большой сольный концерт в Киеве!
Концерт D-side Band афиша
Концерт D-side Band афиша
пресс-служба

Для зрителей Dside Band готовят уникальное шоу: новые постановки, впечатляющее видео-обрамление, неожиданные дуэты. Над визуализацией концерта работает известный хореограф и режиссер, а также сопродюсер группы - Руслан Махов, который обещает, что в этот вечер все зрители перфоманса побывают в будущем: 
Приоткрывая занавес предстоящего шоу, скажу, что присутствующие перенесутся на 1000 лет вперед. Как будут выглядить современные города и какими будем мы, люди? Какими будут танцы через тысячилетие? На эти вопросы 3 июня ответят Dside Band! И уверяю, этот космический мир вас увлечет!
Известно, что на концерте прозвучат громкие хиты бенда: «Нравишься мне», «Телефон», «Девочка Космос», а также «Бандиты» и «Танцы до упаду», написанные и подаренные группе популярными музыкантами - певцом Артемом Пивоваровым и мультиартистом MONATIK. Кроме того, Dside Band представят на своем первом “сольнике“ премьеры сразу трех песен в непривычном музыкальном стиле!

Читайте также:  Премьера клипа Pianoбой: Дмитрий Шуров презентовал «Все що тебе не вбиває»

За тем, как артисты готовятся к шоу можно наблюдать в уникальном авторском сериалити на официальном YouTube канале Dside Band. Зрителями каждого выпуска Интернет-проекта, аналогов которому нет в Украине, становятся в среднем 200 тысяч человек! Сериалити рассказывает о закулисной жизни парней и пошаговой организации их шоу в режиме реального времени. Каждый раз - новое задание: от рождения и записи песен до проведения автограф-сессий, встреч с фанами, посещений эфиров с премьерами и даже решения личных разногласий. Последний выпуск сериалити будет снят прямо во время концерта, а его участниками станут - зрители! 
D-side Band фото
D-side Band фото
пресс-служба
Интересно, что в концерте на ряду с Dside Band примут участие студенты Dside Dance Studio - лучшие танцевальные коллективы страны, победители мировых чемпионатов!
Сольному концерту бенда в Киеве и презентации новой программы предшествовали аншлаговые выступления в Одессе, Днепре, Виннице и других городах Украины. На сегодня, армия фанов, подписчики группы - “дисайдеры“, насчитывает около миллиона человек, а Dside Band является не только первым, но и самым успешным подростковым бойз-бендом Украины.

Они танцуют и поют о любви, вдохновляя сотни тысяч поклонников и завоевывая миллионы юных девичьих сердец. Группа, которая своим творчеством открывает новую страницу современной музыкальной индустрии. 

3 июня в клубе ATLAS Dside Band покажут космические перфомансы и исполнят разрывные хиты, умноженные на фирменные танцы! Будет жарко! 
Послушать песню “Танцы до упаду“ можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какое место букмекеры прочат MELOVIN на Евровидении 2018. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: D-side Band, бойз-бенд, сольный концерт, фото, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба
Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Гога  (аноним)  11.04.2018, 18:51
Оценка:  -1
Гога
Каждому пукинцу куй в жопу, чтобы не пердел и два в рот, чтобы свистел!!!
vweasswerq    11.04.2018, 18:38
Оценка:  +1
vweasswerq
Чем уникальны эти сладенькие пацанята?Только тем что они выросли в семьях где у них было сразу два папы и ни одной мамы...Ведь все они-приёмные дети участников некогда популярной у всей Украины-цээвропы,экзотик бойз-впоп-врот группы"Kazaki"...
vweasswerq    11.04.2018, 18:38
Оценка:  +1
vweasswerq
Чем уникальны эти сладенькие пацанята?Только тем что они выросли в семьях где у них было сразу два папы и ни одной мамы...Ведь все они-приёмные дети участников некогда популярной у всей Украины-цээвропы,экзотик бойз-впоп-врот группы"Kazaki"...
pусский  (аноним)  11.04.2018, 18:29
Оценка:  +1
pусский
Времени дохуя, до июня успею надристать на танцпол для этих малолетних дебилов! Кто со мной,пишите.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь