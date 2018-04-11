На 1000 лет вперед - загляните в будущее на сольном концерте Первого бойз-бенда Украины D-side Band!

Из-за школьных парт – на большую сцену, из танцевальных классов - на ТВэфиры и радио-волны, с любимчиков одноклассниц - в героев сотен тысяч девичьих сердец! Прошло всего два года с момента основания Dside Band, а их клипы набирают миллионы просмотров на YouTube, каждый сингл с ультрамодным саундом становится супер-хитом, а теперь парни анонсируют свой первый большой сольный концерт в Киеве!

Концерт D-side Band афиша пресс-служба

Для зрителей Dside Band готовят уникальное шоу: новые постановки, впечатляющее видео-обрамление, неожиданные дуэты. Над визуализацией концерта работает известный хореограф и режиссер, а также сопродюсер группы - Руслан Махов, который обещает, что в этот вечер все зрители перфоманса побывают в будущем: Для зрителей Dside Band готовят уникальное шоу: новые постановки, впечатляющее видео-обрамление, неожиданные дуэты. Над визуализацией концерта работает известный хореограф и режиссер, а также сопродюсер группы -, который обещает, что в этот вечер все зрители перфоманса побывают в будущем:

Приоткрывая занавес предстоящего шоу, скажу, что присутствующие перенесутся на 1000 лет вперед. Как будут выглядить современные города и какими будем мы, люди? Какими будут танцы через тысячилетие? На эти вопросы 3 июня ответят Dside Band! И уверяю, этот космический мир вас увлечет!

Известно, что на концерте прозвучат громкие хиты бенда: «Нравишься мне», «Телефон», «Девочка Космос», а также «Бандиты» и «Танцы до упаду», написанные и подаренные группе популярными музыкантами - певцом Артемом Пивоваровым и мультиартистом MONATIK. Кроме того, Dside Band представят на своем первом “сольнике“ премьеры сразу трех песен в непривычном музыкальном стиле!

Читайте также: Премьера клипа Pianoбой: Дмитрий Шуров презентовал «Все що тебе не вбиває» За тем, как артисты готовятся к шоу можно наблюдать в уникальном авторском сериалити на официальном YouTube канале Dside Band. Зрителями каждого выпуска Интернет-проекта, аналогов которому нет в Украине, становятся в среднем 200 тысяч человек! Сериалити рассказывает о закулисной жизни парней и пошаговой организации их шоу в режиме реального времени. Каждый раз - новое задание: от рождения и записи песен до проведения автограф-сессий, встреч с фанами, посещений эфиров с премьерами и даже решения личных разногласий. Последний выпуск сериалити будет снят прямо во время концерта, а его участниками станут - зрители! За тем, как артисты готовятся к шоу можно наблюдать в уникальном авторском сериалити на официальном YouTube канале Dside Band. Зрителями каждого выпуска Интернет-проекта, аналогов которому нет в Украине, становятся в среднем 200 тысяч человек! Сериалити рассказывает о закулисной жизни парней и пошаговой организации их шоу в режиме реального времени. Каждый раз - новое задание: от рождения и записи песен до проведения автограф-сессий, встреч с фанами, посещений эфиров с премьерами и даже решения личных разногласий. Последний выпуск сериалити будет снят прямо во время концерта, а его участниками станут - зрители!

D-side Band фото пресс-служба

Интересно, что в концерте на ряду с Dside Band примут участие студенты Dside Dance Studio - лучшие танцевальные коллективы страны, победители мировых чемпионатов!

Сольному концерту бенда в Киеве и презентации новой программы предшествовали аншлаговые выступления в Одессе, Днепре, Виннице и других городах Украины. На сегодня, армия фанов, подписчики группы - “дисайдеры“, насчитывает около миллиона человек, а Dside Band является не только первым, но и самым успешным подростковым бойз-бендом Украины.



Они танцуют и поют о любви, вдохновляя сотни тысяч поклонников и завоевывая миллионы юных девичьих сердец. Группа, которая своим творчеством открывает новую страницу современной музыкальной индустрии.



3 июня в клубе ATLAS Dside Band покажут космические перфомансы и исполнят разрывные хиты, умноженные на фирменные танцы! Будет жарко!

Послушать песню “Танцы до упаду“ можно здесь: