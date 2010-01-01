Умер диджей Avicii

Всемирно известный диджей Avicii умер в возрасте 28 лет.

Умер шведский диджей Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii. Как подтвердила пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист, молодого человека нашли мертвым в пятницу, 20 апреля, во второй половине дня в городе Мускате (Оман). Музыканту было 28 лет.

Берглинг страдал от острого панкреатита, во многом из-за чрезмерного употребления алкоголя. Из-за проблем со здоровьем в 2016 году он отказался от выступлений.

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По предварительным данным, диджей умер от панкреатита во время работы над новым музыкальным проектом. Семья музыканта пребывает в шоковом состоянии и просит ее не беспокоить.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

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