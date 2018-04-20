Макс Барских: «Меня очень сложно обидеть»

Украинский певец Макс Барских дал интервью зарубежному изданию.

Макс Барских, который недавно представил новую работу «Сделай громче», стал героем нового выпуска Lofficiel Hommes Kazakhstan. В рамках интервью артист рассказал о своем внутреннем мире и поделился взглядами на жизнь.

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Публичным людям сложно оставаться уравновешенными, ведь ежедневно они сталкиваются с критикой их творчества, внешности, поведения. Оказалось, что Максу Барских удается сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях:

Меня очень сложно вывести из себя и еще сложнее обидеть. Мне важно проводить время с самим с собой. Таким образом я накапливаю ту самую силу и энергию, с которой выхожу на сцену к своему зрителю.

Макс Барских фото пресс-служба

Тем не менее певец рассказал, что может его расстроить:

Я - самоед, имеющий наклонности к самокритике. Поэтому я очень часто могу быть неудовлетворен собственным результатом или поступками, которые совершаю, и это соответствующим образом влияет на мое настроение. Меня могут расстраивать люди и их потребленческое отношение к природе, жестокость к животным и глобальное потепление, пластмассовость чувств и приземленность наших целей и желаний.

Фото Макса Барских пресс-служба

Кроме прочего, Макс Барских сообщил, что авторитетом для него является собственный внутренний голос, но он всегда учитывает мнение близких людей, среди которых и режиссер, с которым работает певец, - Алан Бадоев:

Мой авторитет – это мой внутренний голос. Он всегда честен со мной и просит поступать так, как чувствую. Но, безусловно, в моей жизни есть близкие люди, чье мнение для меня важно и к кому я могу прислушаться. Их слова могут повлиять на мое эмоциональное состояние. Один из них – мой продюсер и режиссер Алан Бадоев.

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