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Ольга Фреймут раздавала котят под Верховной Радой

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Телеведущая Ольга Фреймут занялась благотворительностью в рамках нового шоу.
Ольга Фреймут занялась благотворительностью
Ольга Фреймут занялась благотворительностью
instagram.com/freimutolia

Недавно стало известно о работе Нового канала над программой-аналогом «Шоу Эллен Дедженерес», которая будет называться «Оля», а ведущей станет Ольга Фреймут. В рамках нового шоу его ведущая решила заняться благотворительностью.

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Ольга Фреймут раздавала котят под зданием Верховной Рады Украины и поделилась фото на своей странице в Instagram. Шоувумен сообщила, что из трех котят приютить удалось лишь одного, но она не планирует останавливаться на достигнутом:

Для «Оля» біля Верховної Ради творила добро. Котенят із притулку віддавала у добрі руки. З трьох маляток оселю вдалося знайти одному, з плямкою на носику. Дякую пану Сергію, що прихистили крихітку! Щойно отримала фото з нового дому котика - він в теплі , п’є молочко, йому обирають ім‘я. Буду і далі допомагати безпритульним тваринам. У всіх безхатьків має бути оселя. Чекаю листів від волонтерів.

Отметим, не все положительно оценили благие намерения Фреймут. Одна из прохожих мимо, Оксана Краснова, написала гневный пост, который стал очень популярен в Facebook:

А как вы относитесь к подобным акциям?

Напомним, LOBODA поделилась своей жизненной позицией относительно мужчин, детей и феминизма. Подробнее читайте по ссылке.

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Теги: Ольга Фреймут, благотворительность, животные, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 12:37
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