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Женский портал
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LOBODA поделилась своей жизненной позицией относительно мужчин, детей и феминизма

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Светлана Лобода высказалась о женщинах, которые часто обвиняют мужчин в безответственности.
LOBODA о детях, мужчинах и феминизме
LOBODA о детях, мужчинах и феминизме
пресс-служба

LOBODA, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе и находится на последних сроках беременности, поделилась своим мнением о феминизме, карьере и уверенности в себе.
 

  • В наше время слово «феминизм» звучит отовсюду. Да, ты и сама – пример сильной независимой женщины. Как думаешь, возможно ли полное равноправие мужчин и женщин?

Мне кажется, его уже так много, что это переходит все границы. Женщины, которые часто обвиняют мужчин в слабости, в большей степени сами в этом виноваты. Мы сами привели к тому, что мужчины перестали брать на себя ответственность. Женщины делают все за мужчин, потому что им кажется, что у них получится быстрее, лучше, так далее. Возможно, это правда, но на мой взгляд, в этом есть какая-то противоестественность. Думаю, женщинам важно научиться соблюдать баланс между тем, кто ты наедине с собой и кто рядом с мужчиной. Если мы этому научимся, возможно вопрос о равноправии не будет стоять так остро. 

  • Ты бы могла пожертвовать своей карьерой и интересами ради мужчины?

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Нет, и не рекомендую этого ни одной девушке. Нет ничего в жизни, ради чего стоило бы отказываться от собственных интересов: ни ради детей, ни ради мужчины. Потому что если ты несчастна, ты не сделаешь людей рядом счастливыми. Никогда не приноси себя в жертву. Ставь перед собой цели, следуй своим интересам. Тогда ты будешь достойна уважения и любима. Жертвенность –  очень неблагодарная вещь. В ней ты рано или поздно теряешь себя. Стираются грани личности. А потеряв личность, потеряешь не только себя, но и всех рядом. 

  • Чему самому главному ты хотела бы научить своих детей?

Человечности и порядочности. Истинное благородство закладывается с пеленок. И если ты с самого детства окружаешь ребенка теплотой, любовью, заботой, он не будет творить зло, просто потому что не знает, что это. Если ты своим примером демонстрируешь негатив, конечно, и ребенок, в последствии, будет способен на такие поступки. 

Светлана Лобода с дочерью фото
Светлана Лобода с дочерью фото
пресс-служба

  • Ты создаешь впечатление очень уверенной в себе женщины. Всегда была такой? 

На самом деле я весы и очень двойствена по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время порой настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным. Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше. 

  • Находишь ли ты время лично для себя? Как его проводишь?

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Я мало времени уделяю себе и пытаюсь с этим бороться. Ищу способы правильно планировать дела, чтобы оставалось время почитать, посмотреть что-то новое в кино, в театре, сходить на массаж. Но, мне кажется, что очень важно ощущать этот момент - «здесь и сейчас». Пока ты находишься на таком пике, нужно, как говориться «рвать когти», потому что паровоз никого не ждет, а я пока не готова сойти с него и остаться на одной из станций. 

Напомним, что недавно LOBODA представила видеоработу на сингл «Лети», который был записана специально для фильма-трилогии «Гоголь.Вий» и является первым оригинальным саундтреком исполненным певицей. Съемки клипа на трек проходили ночью в  одном из старейших кинотеатров. Режиссером видео выступила Нателла Крапивина.

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Теги: LOBODA, Светлана Лобода, Светлана LOBODA, жизненная позиция, интервью, мужчины, дети, феминизм
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Источник: ivona bigmir)net

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