LOBODA поделилась своей жизненной позицией относительно мужчин, детей и феминизма

Светлана Лобода высказалась о женщинах, которые часто обвиняют мужчин в безответственности.

LOBODA, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе и находится на последних сроках беременности, поделилась своим мнением о феминизме, карьере и уверенности в себе.



В наше время слово «феминизм» звучит отовсюду. Да, ты и сама – пример сильной независимой женщины. Как думаешь, возможно ли полное равноправие мужчин и женщин?

Мне кажется, его уже так много, что это переходит все границы. Женщины, которые часто обвиняют мужчин в слабости, в большей степени сами в этом виноваты. Мы сами привели к тому, что мужчины перестали брать на себя ответственность. Женщины делают все за мужчин, потому что им кажется, что у них получится быстрее, лучше, так далее. Возможно, это правда, но на мой взгляд, в этом есть какая-то противоестественность. Думаю, женщинам важно научиться соблюдать баланс между тем, кто ты наедине с собой и кто рядом с мужчиной. Если мы этому научимся, возможно вопрос о равноправии не будет стоять так остро.

Ты бы могла пожертвовать своей карьерой и интересами ради мужчины?

Читайте также: Беременная Светлана Лобода заинтриговала поклонников

Нет, и не рекомендую этого ни одной девушке. Нет ничего в жизни, ради чего стоило бы отказываться от собственных интересов: ни ради детей, ни ради мужчины. Потому что если ты несчастна, ты не сделаешь людей рядом счастливыми. Никогда не приноси себя в жертву. Ставь перед собой цели, следуй своим интересам. Тогда ты будешь достойна уважения и любима. Жертвенность – очень неблагодарная вещь. В ней ты рано или поздно теряешь себя. Стираются грани личности. А потеряв личность, потеряешь не только себя, но и всех рядом.

Чему самому главному ты хотела бы научить своих детей?

Человечности и порядочности. Истинное благородство закладывается с пеленок. И если ты с самого детства окружаешь ребенка теплотой, любовью, заботой, он не будет творить зло, просто потому что не знает, что это. Если ты своим примером демонстрируешь негатив, конечно, и ребенок, в последствии, будет способен на такие поступки.

Светлана Лобода с дочерью фото пресс-служба

Ты создаешь впечатление очень уверенной в себе женщины. Всегда была такой?

На самом деле я весы и очень двойствена по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время порой настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным. Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше.

Находишь ли ты время лично для себя? Как его проводишь?

Читайте также: Влад Cытник: "Я стремлюсь создавать музыку, которая будет жить вне времени"

Я мало времени уделяю себе и пытаюсь с этим бороться. Ищу способы правильно планировать дела, чтобы оставалось время почитать, посмотреть что-то новое в кино, в театре, сходить на массаж. Но, мне кажется, что очень важно ощущать этот момент - «здесь и сейчас». Пока ты находишься на таком пике, нужно, как говориться «рвать когти», потому что паровоз никого не ждет, а я пока не готова сойти с него и остаться на одной из станций.

Напомним, что недавно LOBODA представила видеоработу на сингл «Лети», который был записана специально для фильма-трилогии «Гоголь.Вий» и является первым оригинальным саундтреком исполненным певицей. Съемки клипа на трек проходили ночью в одном из старейших кинотеатров. Режиссером видео выступила Нателла Крапивина.