Беременная Светлана Лобода заинтриговала поклонников

Светлана Лобода до сих пор не назвала имя отца будущего ребенка.

Певица Светлана Лобода беременна, но долго скрывала, что ждет ребенка – публика узнала о положении артистки только на 7-м месяце беременности, когда она сама подтвердила новость. Сейчас Светлана пребывает в США, куда отправилась для восстановления и родов.

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Главной интригой для поклонников Лободы остается даже не пол будущего ребенка, а имя его отца. А недавно певица на своей странице в Instagram заинтриговала откровенным фото и неоднозначной подписью:

Waiting for you.

Светлана Лобода фото instagram.com/lobodaofficial/

Кого ждет певица – будущего ребенка или же приготовилась встречать своего возлюбленного? Пока этот вопрос остается без ответа, но недавно Светлана продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Отметим, в комментариях подписчики Светланы Лободы оставили свои предположения относительно пола малыша: девочка/мальчик/двойня – все варианты были перечислены.

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