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Беременная Светлана Лобода заинтриговала поклонников

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Светлана Лобода до сих пор не назвала имя отца будущего ребенка.
Лобода заинтриговала поклонников
Лобода заинтриговала поклонников
instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода беременна, но долго скрывала, что ждет ребенка – публика узнала о положении артистки только на 7-м месяце беременности, когда она сама подтвердила новость. Сейчас Светлана пребывает в США, куда отправилась для восстановления и родов.

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Главной интригой для поклонников Лободы остается даже не пол будущего ребенка, а имя его отца. А недавно певица на своей странице в Instagram заинтриговала откровенным фото и неоднозначной подписью:

Waiting for you.

 

Светлана Лобода фото
Светлана Лобода фото
instagram.com/lobodaofficial/

 

Кого ждет певица – будущего ребенка или же приготовилась встречать своего возлюбленного? Пока этот вопрос остается без ответа, но недавно Светлана продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Отметим, в комментариях подписчики Светланы Лободы оставили свои предположения относительно пола малыша: девочка/мальчик/двойня – все варианты были перечислены.

Напомним, Оля Полякова рассказала о первом парне и отношениях с мамой. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA, Лобода, Лобода беременна, фото, пост, инстаграм, соцсети
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Источник: ivona bigmir)net

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