Беременная Светлана Лобода заинтриговала поклонников
Певица Светлана Лобода беременна, но долго скрывала, что ждет ребенка – публика узнала о положении артистки только на 7-м месяце беременности, когда она сама подтвердила новость. Сейчас Светлана пребывает в США, куда отправилась для восстановления и родов.
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Главной интригой для поклонников Лободы остается даже не пол будущего ребенка, а имя его отца. А недавно певица на своей странице в Instagram заинтриговала откровенным фото и неоднозначной подписью:
Waiting for you.
Кого ждет певица – будущего ребенка или же приготовилась встречать своего возлюбленного? Пока этот вопрос остается без ответа, но недавно Светлана продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.
Отметим, в комментариях подписчики Светланы Лободы оставили свои предположения относительно пола малыша: девочка/мальчик/двойня – все варианты были перечислены.
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