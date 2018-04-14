Премьера: LOBODA презентовала клип на песню «Лети»

В клипе украинской исполнительницы показаны кадры из фильма «Гоголь. Вий».

29 марта беременная Светлана Лобода презентовала трек «Лети», который взлетел на первые места всех цифровых площадок в Украине и СНГ. «Лети» была записана специально для фильма-трилогии «Гоголь.Вий» и является первым оригинальным саундтреком исполненным певицей.

Светлана Лобода фото пресс-служба

Читайте также: Новая солистка ВИА Гры: что нужно знать об Ольге Меганской

Продолжение одного из главных кассовых хитов минувшего года, мистический детектив «Гоголь. Вий» рассказывает о молодом писаре и начинающем поэте Николае Гоголе, который ведёт расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в компании своих помощников – полицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы (Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник).

Съемки клипа на трек проходили ночью в одном из старейших кинотеатров. Режиссером видео выступила Нателла Крапивина, являющаяся так же продюсером LOBODA. По сюжету клипа личная драма главной героини перемежается с кадрами из кинофильма.

Читатели Ivona могут посмотреть новый клип Лободы прямо сейчас

Продюсер певицы Нателла Крапивина отмечает:

Мы хотели рассказать историю одиночества, которое всегда наполнено тайной. Героиня одна в огромном зале, и только тень прошлого неотступно следует за ней. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была тем самым защитным кругом, оберегом от зла и боли! «Гоголь. Вий» - это же больше, чем история про злых духов и борьбу с ними - это история о добре и зле в целом, и о том, способна ли чистая душа победить темные стороны не только снаружи, но и внутри.

LOBODA комментирует выход клипа:

У нас давно не было таких ярких драматических историй, которые нам, как мне кажется, удаются лучше танцевальных хитов, гремящих повсеместно. В ней есть переживания, есть сильная эмоциональная составляющая, которая близка мне, как артисту.

Напомним, победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст призналась, что ВИЧ-инфицирована. Подробности узнайте по ссылке.