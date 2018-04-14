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Премьера: LOBODA презентовала клип на песню «Лети»

Комментариев: 6
В клипе украинской исполнительницы показаны кадры из фильма «Гоголь. Вий».
«Лети»: Лобода представила песню для фильма
«Лети»: Лобода представила песню для фильма
пресс-служба

29 марта беременная Светлана Лобода презентовала трек «Лети», который взлетел на первые места всех цифровых площадок в Украине и СНГ. «Лети» была записана специально для фильма-трилогии «Гоголь.Вий» и является первым оригинальным саундтреком исполненным певицей.

 

Светлана Лобода фото
Светлана Лобода фото
пресс-служба

 

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Продолжение одного из главных кассовых хитов минувшего года, мистический детектив «Гоголь. Вий» рассказывает о молодом писаре и начинающем поэте Николае Гоголе, который ведёт расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в компании своих помощников – полицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы (Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник).

Съемки клипа на трек проходили ночью в одном из старейших кинотеатров. Режиссером видео выступила Нателла Крапивина, являющаяся так же продюсером LOBODA. По сюжету клипа личная драма главной героини перемежается с кадрами из кинофильма.

Читатели Ivona могут посмотреть новый клип Лободы прямо сейчас 

Продюсер певицы Нателла Крапивина отмечает:

Мы хотели рассказать историю одиночества, которое всегда наполнено тайной. Героиня одна в огромном зале, и только тень прошлого неотступно следует за ней. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была тем самым защитным кругом, оберегом от зла и боли! «Гоголь. Вий» - это же больше, чем история про злых духов и борьбу с ними - это история о добре и зле в целом, и о том, способна ли чистая душа победить темные стороны не только снаружи, но и внутри.

LOBODA комментирует выход клипа:

У нас давно не было таких ярких драматических историй, которые нам, как мне кажется, удаются лучше танцевальных хитов, гремящих повсеместно. В ней есть переживания, есть сильная эмоциональная составляющая, которая близка мне, как артисту.

Напомним, победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст призналась, что ВИЧ-инфицирована. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Лобода, клип, Лети, Гоголь.Вий, LOBODA, Светлана Лобода, новый клип, новая песня, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  15.04.2018, 17:45
Оценка:  0
pусский
Подсуну ей свой кожаный микрофон, пусть поёт и сосёт, оно всем хорошо будет!
SS-TOTENKOPF    15.04.2018, 17:01
Оценка:  0
SS-TOTENKOPF
уродка и чмошница
SS-TOTENKOPF    15.04.2018, 15:51
Оценка:  0
SS-TOTENKOPF
уродка комнатная
джеф    14.04.2018, 22:27
Оценка:  +2
джеф
г.о.в.н.о.л.о.б.о.д.а!
гость  (аноним)  14.04.2018, 19:28
Оценка:  +1
гость
Все хорошо, но эти губы... неужели она не понимает , что изуродовала себя
pусский  (аноним)  14.04.2018, 15:38
Оценка:  +1
pусский
Соси!
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