Влад Cытник: "Я стремлюсь создавать музыку, которая будет жить вне времени"

Быть форматным артистом просто, а вот быть вне формата удается не всем, почему? Узнавала наша журналистка у молодого, талантливого исполнителя Влада Сытника.

В твоей творческой копилке очень много наград, какую из них бы ты выделил?

Для меня, как и для любого человека каждая награда очень важна. Каждая награда это маленькая победа на пути к большим свершениям. Но, если выделять, наверное это победа в конкурсе "Новые имена", а еще «Романсиада - 2010», на этом конкурсе я не только был лауреатом, но, и стал обладателем именной премии Николая Баскова. Ну, и, конечно же, "Славянский базар - 2017", это одна из самых важных побед за последнее время!

У тебя редкий по своей природе тембр голоса. Этого достаточно для успешной карьеры певца?

Тембр голоса дается от природы, а вот беречь голосовой аппарат, совершенствовать его – работа нелегкая. Голос есть у каждого человека, и у каждого он уникален. Важно умение им пользоваться, а еще немаловажно, чтобы за голосом была душа! Ведь у тебя может быть супер голос, но без эмоций и чувств он никогда не зазвучит.

Как бы мы не говорили о высоком, на рынке шоу-бизнеса присутствует такое ужасное для артистов слово "формат", всегда ли нужно в него попадать?

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Моя первая сольная программа называлась "Вне формата", что наверное говорит само за себя. Да, существуют тренды в музыке, как и в моде, да впрочем, как и в любой сфере. Я же придерживаюсь мнения, что нужно в первую очередь думать о том что ты несешь в этот мир, а уже потом попадает это в формат или нет. Мода на одежду меняется каждый день, но еще не разу не выходил из моды мужской классический костюм. Это я к тому, что я стремлюсь создавать музыку, которая будет жить вне времени. Даже если я потрачу на создание одной такой песни всю жизнь это будет того стоить.

Вам часто поступают предложения из других стран? Нет ли планов переехать и строить карьеру в Европе?

Предложения из Европы были, есть и надеюсь будут. Я неоднократно выступал во Франции, Германии, Румынии, Болгарии и во многих других странах. Там людям более привычно слышать неоклассическую музыку, они ценят ее красоту и качество. Но я считаю себя украинским исполнителем и хочу максимально развивать данное направление в своей стране.

Влад Сытник фото пресс-служба

Ты поешь дома, в компании друзей, на отдыхе?

Дома пою каждый день, удивляюсь как соседи еще полицию не вызывают (смеется). Могу петь в караоке с друзьями, в компании под гитару. Как говориться, с песней по жизни.

Какие наиболее важные качества ты выделяешь в себе, те, которые для тебя наиболее ценны в людях?

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Мне легче перечислить недостатки, чем достоинства, ну, пожалуй, самозабвенность, одержимость, я практически болею каждой новой песней, пока не доведу ее до совершенства. Перфекционист одним словом. А в людях ценю порядочность, верность своему слову, профессионализм, интеллигентность, толерантность, увлеченность своим делом. Люблю людей интересных и содержательных, с чувством юмора. Думаю, что я хороший друг, и у меня есть несколько близких друзей, всегда готовых подставить мне плечо в трудную минуту.

В одном из интервью ты сказал, что мечтаешь прыгнуть с парашютом, но у тебя есть страх покалечиться, удалось побороть свой страх?

Да, возможно и говорил такое (смеется). Действительно есть у меня такая мечта, но, пока она так и остается мечтой. Думаю если бы я нашел время и поднялся в небо, то обязательно бы прыгнул. Правду говорят все наши страхи, только у нас в голове.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью с Мисс Европа-2017 Натальей Варченко. Подробности по ссылке.