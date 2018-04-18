Ольга Фреймут стала ведущей всемирно известного шоу

Украинский телеканал запускает аналог американского «Шоу Эллен Дедженерес».

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Сегодня, 18 апреля, стало известно, что Новый канал взялся за работу над развлекательным ток-шоу «Оля», которое является аналогом американского «Шоу Эллен Дедженерес». Ведущей стала Ольга Фреймут.

Виктория Бурдукова, директор творческого объединения Нового канала, говорит:

Идея снять «Шоу Эллен Дедженерес» в Украине, и сделать это именно с Ольгой Фреймут, мне пришла в голову еще в 2012 году, когда стало понятно, что с форматом «Ревизор» все сложилось, и возникла необходимость развиваться дальше. Но тогда времени не нашлось, а потом Оля вообще перешла работать на другой канал. Когда она вернулась, я подумала, что пора воплотить эту идею, и реанимировала старые записи и разработки.

Ольга Фреймут даже летала в Голливуд, дабы перенять опыт проведения популярного шоу, и делилась фото с Эллен Дедженерес, но не анонсировала будущую премьеру ток-шоу в Украине:

Замечательная компания. Правда?

Ольга Фреймут фото instagram.com/freimutolia

К слову, «Шоу Эллен Дедженерес» — американское ток-шоу, ведущей которого является комик и актриса Эллен Дидженерес. Впервые в эфир шоу вышло 8 сентября 2003 и продолжается до сих пор.

Напомним, объявлен список номинантов на премию Billboard Music Awards 2018, с которым можно ознакомиться по ссылке.