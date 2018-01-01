«Від пацанки до панянки»: руководители Школы леди рассказали, какой должна быть современная украинка
Ольга Фреймут, руководитель Школи панянок: «Сучасна панянка – це ми з вами»
Вона не повинна бути вікторіанською. Це дівчина, яка обов’язково працює, а не сидить вдома. А якщо і сидить, то це в неї причина – або здоров’я, або діти. Це дівчина, яка і в 90-то не боїться ставити запитання і вчитися. Вона доглянута. Не стежить за лейблами, у неї просто чистий доглянутий одяг. Справжня панянка не видає своїх емоцій і не говорить про свою фізіологію. Тобто, якщо хоче в ледірум, мовчить і терпить, а не анонсує це цілому світові. Панянка не хоче їсти і їй ніколи не холодно. Вона тримається як може, щоб не показувати свої слабкі місця.
Зараз таких немає. Ідеальним бути важко. Та і сучасна панянка не ідеальна. Вона справжня.
Андрей Бурлуцкий, заместитель директора Школи панянок: «Якість комунікації – найважливіше для сучасної панянки»
Читайте также: 12-летняя дочь Ольги Фреймут обескуражила поклонников новыми снимками
Фраза «Заговори, щоб я тебе побачив» залишається актуальною на всі часи. І наше завдання у Школі, зокрема моя парафія, була в тому, щоби не лише причесати учениць, не лише зробити мейкап, не лише навчити ходити. Це все добре, доки дівчата не відкриють рота… А якщо вже відкрили і навколишнім не стало моторошно після цього, це означає, що наша праця була не намарне, і пацанка дійсно може гордо носити звання панянки.
Ирина Дюденко, заместитель директора Школи панянок: «Современная панянка должна быть привлекательной, успешной и творить для своей семьи и общества»
Современная панянка должна быть ухоженной при любых обстоятельствах. Здоровые и хорошо окрашенные волосы. Стильная стрижка. Легкий макияж, который не прибавляет возраст, а освежает лицо. Она должна выглядеть ярко, но не кричаще.
Одежда современной панянки должна соответствовать обстоятельствам и роду ее занятий. Главное – гармония. Идеальный гардероб панянки – это пара брюк, юбка, блузка, пиджак, обувь на каблуках... Они изменят ее осанку, сделают женственной и сексуальной. Поэтому каблуки обязательно должны быть.
Читайте также: Наталья Холоденко похвасталась стройной фигурой
Кроссовки тоже подойдут. Ведь сегодня они – часть жизни. Это неотъемлемый атрибут кэжуал-стиля, их носят даже офисные работники с костюмами. Но панянке обувать кроссовки лучше для активного отдыха или в спортивный зал. Запомните, нужно сопоставлять место и форму одежды.
Напомним также, что ранее дочь Оли Фреймут рассказала о конфликте с няней. Подробности по ссылке.
Полная версия правил