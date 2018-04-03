Наталья Холоденко похвасталась стройной фигурой

Известный украинский психолог Наталья Холоденко, которая во время участия в "Танях з зірками" заметно похудела, после проекта продолжила заниматься танцами.

Время от времени Наталья радует своих поклонников свежими снимками и с удовольствием демонстрирует постройневшую фигуру.

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На новом фото, которое Холоденко опубликовала в соцсети, она запечатлена на фоне цветов в стильном образе, который выгодно подчеркнул новую фигуру психолога.

Наталья Холоденко фото instagram.com/kholodenkon/

Напомним также, что Дианна Гольдэ призналась, что Могилевская - единственная, кто не исполняет её песен. Подробности по ссылке.