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Наталья Холоденко похвасталась стройной фигурой

Комментариев: 1
Известный украинский психолог Наталья Холоденко, которая во время участия в "Танях з зірками" заметно похудела, после проекта продолжила заниматься танцами.
Наталья Холоденко похудела (фото)
Наталья Холоденко похудела (фото)
instagram.com/kholodenkon/

Время от времени Наталья радует своих поклонников свежими снимками и с удовольствием демонстрирует постройневшую фигуру.

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На новом фото, которое Холоденко опубликовала в соцсети, она запечатлена на фоне цветов в стильном образе, который выгодно подчеркнул новую фигуру психолога.

Наталья Холоденко фото
Наталья Холоденко фото
instagram.com/kholodenkon/

Напомним также, что Дианна Гольдэ призналась, что Могилевская - единственная, кто не исполняет её песен. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.04.2018, 13:44
Оценка:  0
pусский
Всуну палец ей в жопу. Гы-гы-гы!
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