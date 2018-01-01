Дианна Гольдэ: "Могилевская единственная, кто не исполняет моих песен"

Известный хит-мейкер Дианна Гольдэ недавно презентовала свой сольный проект.

Дианна Гольдэ - о своих стихах для украинских артистов (видео) пресс-служба

Известная поэтесса Дианна Гольдэ рассказала в интервью “Бурчук LIVE“ , что написала всем топовым артистам кроме Могилевской.

Артистка прокомментировала это так:

Как-то не сложилось. Мы много встречались, что-то пытались сделать вместе, но как-то оно не доходило до логического завершения.

Дианна Гольдэ известна своими хитами: “Юра, прости“ НеАнгелов, “Холодная ночь“ Виталия Козловского, “Любовь“ Ирины Билык, “Квітка-душа“ Нины Матвиенко, “Мамо“ Анастасии Приходько, “Камикадзе“ Инь-Янь, “Не мачо“ Лободы, “Нема з ким“ Виктора Павлика и многие другие.

Отметим, что недавно поэтесса сама представила свой сольный проект. Мир увидел ее дебютный ЕР “Ради тебя“, который можно послушать здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о новом клипе Океана Эльзы “Без тебе“. Подробности по ссылке.