«Океан Ельзи» выпустили клип на песню «Без тебе» (видео)

Клип для лирической композиции украинцев снимали в США.

«Океан Ельзи» выпустили клип на песню «Без тебе» Кадр из клипа

Популярная украинская группа «Океан Ельзи» представила свой новый клип на песню «Без тебе». Работа над видео велась совместно с режиссером Анной Бурячковой, известной сотрудничеством с Constantine и Pianoбой. Автором композиции является Святослав Вакарчук.

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В съемках клипа «Океан Ельзи» приняли участие 13 пар близнецов. В клипе Святослав Вакарчук исполнил главную роль. Музыкант путешествует, встречает на своем пути много разных людей, однако найти родственную душу ему не удается.

Смотрите клип «Без тебе» прямо сейчас:

Мы также рассказывали, что украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона, который выйдет 6 апреля.

