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«Океан Ельзи» выпустили клип на песню «Без тебе» (видео)

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Клип для лирической композиции украинцев снимали в США.
«Океан Ельзи» выпустили клип на песню «Без тебе»
«Океан Ельзи» выпустили клип на песню «Без тебе»
Кадр из клипа

Популярная украинская группа «Океан Ельзи» представила свой новый клип на песню «Без тебе». Работа над видео велась совместно с режиссером Анной Бурячковой, известной сотрудничеством с Constantine и Pianoбой. Автором композиции является Святослав Вакарчук. 

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В съемках клипа «Океан Ельзи» приняли участие 13 пар близнецов. В клипе Святослав Вакарчук исполнил главную роль. Музыкант путешествует, встречает на своем пути много разных людей, однако найти родственную душу ему не удается. 

Смотрите клип «Без тебе» прямо сейчас: 

Мы также рассказывали, что украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона, который выйдет 6 апреля.
 

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Теги: Океан Эльзы, новый клип, музыка, шоу-бизнес
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Источник: ivona bigmir)net

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