Катя Бужинская появилась на обложке зарубежного глянца

Певица Катя Бужинская сфотографировалась с драгоценностями в 105 000 евро.

Новый весенний выпуск модного болгарского журнала "ГОСТ", который распространяется по всей Европе, был посвящен украинской певице Кате Бужинской и ее новому образу. А концептуальная обложка стала обсуждаемой среди издателей европейского глянца.

Обложка ГОСТ фото

Читайте также: Катя Осадчая показала, как проводит свободное время Артистка была приглашена для рекламы известного бренда украшений премиум-сегмента. Чтобы максимально обратить внимание на новую коллекцию украшений, обложку было решено сделать запоминающейся и вызывающей множество споров и обсуждений. Екатерина Бужинская фото пресс-служба

Так, особенностью новой обложки с украинской исполнительницей Катей Бужинской стала - третья рука как своеобразный символ Божьей благодати. Именно об этом говорит знаменитая икона Божьей матери под названием "Троеручица", с которой давно знакомы верующие всего мира. Фото Кати Бужинской пресс-служба

Читайте также: Певица Мишель Андраде снялась в сериале Идеи редакции глянцевого журнала "ГОСТ" были воплощены знаменитым американским фотографом болгарского происхождения - Любо Сергеевым. Специально для фотосессии с героиней номера Катей Бужинской он прилетел из США всего на несколько дней в столицу Болгарии - город София. Катя Бужинская фото пресс-служба

А вот над прической и мейком певицы Кати Бужинской трудилась украинская команда - Елена Дронговская и Ольга Слюсарь. Стоит отметить, стилисту Елене Дронговской удалось максимально органично дополнить прическу героини обложки изысканными бриллиантами. К слову, организаторы съемки посчитали, что в общей сложности на Катерине Бужинской было драгоценностей на почти 105 000 евро.