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Катя Бужинская появилась на обложке зарубежного глянца

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Певица Катя Бужинская сфотографировалась с драгоценностями в 105 000 евро.
Катя Бужинская - обложка заграничного глянца (фото)
Катя Бужинская - обложка заграничного глянца (фото)
пресс-служба

Новый весенний выпуск модного болгарского журнала "ГОСТ", который распространяется по всей Европе, был посвящен украинской певице Кате Бужинской и ее новому образу. А концептуальная обложка стала обсуждаемой среди издателей европейского глянца.

Обложка ГОСТ фото
Обложка ГОСТ фото

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Артистка была приглашена для рекламы известного бренда украшений премиум-сегмента. Чтобы максимально обратить внимание на новую коллекцию украшений, обложку было решено сделать запоминающейся и вызывающей множество споров и обсуждений.

Екатерина Бужинская фото
Екатерина Бужинская фото
пресс-служба

Так, особенностью новой обложки с украинской исполнительницей Катей Бужинской стала - третья рука как своеобразный символ Божьей благодати. Именно об этом говорит знаменитая икона Божьей матери под названием "Троеручица", с которой давно знакомы верующие всего мира. 

Фото Кати Бужинской
Фото Кати Бужинской
пресс-служба

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Идеи редакции глянцевого журнала "ГОСТ" были воплощены знаменитым американским фотографом болгарского происхождения - Любо Сергеевым. Специально для фотосессии с героиней номера Катей Бужинской он прилетел из США всего на несколько дней в столицу Болгарии - город София. 

Катя Бужинская фото
Катя Бужинская фото
пресс-служба

А вот над прической и мейком певицы Кати Бужинской трудилась украинская команда - Елена Дронговская и Ольга Слюсарь. Стоит отметить, стилисту Елене Дронговской удалось максимально органично дополнить прическу героини обложки изысканными бриллиантами. К слову, организаторы съемки посчитали, что в общей сложности на Катерине Бужинской было драгоценностей на почти 105 000 евро. 

Продюсером необычной съемки была редактор журнала Евгения Стайловская.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Вика из НЕАНГЕЛОВ осуществила свою мечту. Подробности по ссылке.

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Теги: катя бужинская, катя бужинская 2018, фото, обложка глянца, драгоценности
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.04.2018, 13:13
Оценка:  0
гость
какой кошмар....вот правильно она за голову схватилась))))))))
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