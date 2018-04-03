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12-летняя дочь Ольги Фреймут обескуражила поклонников новыми снимками

Комментариев: 2
Леди в красном: Злата Митчелл опубликовала фото в элегантном наряде.
Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл
Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл
instagram.com/zlata_mitchell

Все привыкли видеть Ольгу Фреймут в элегантных женственных нарядах и соответствующей укладкой. Старшая дочь телеведущей, Злата Митчелл, всегда отличалась пристрастием к casual-стилю, но, видимо, ситуация меняется.

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Злата Митчелл на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в элегантном красном наряде. В свои 12 лет дочь Ольги Фреймут выглядит, как настоящая леди:

 

Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл
Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл
instagram.com/zlata_mitchell

 

 

Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл
Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл
instagram.com/zlata_mitchell

 

Отметим, мнения подписчиков в комментариях разделились: одни положительно оценили внешний вид Златы, другие же считают, что девочка выглядит на 25 лет.

Напомним, Кортни Кардашьян впервые опубликовала фото со своим возлюбленнымСнимок смотрите по ссылке.

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Теги: Фреймут, Ольга Фреймут, ольга фреймут 2018, ольга фреймут дочь, злата митчелл, новости, новости 2018, новости шоу-бизнеса
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.04.2018, 13:56
Оценка:  0
гость
Какие поклонники?!? Поклонники чего? Кого? "Всегда отличалась пристрастием..." - прям с горшка, наверное. Такое впечатление, что авторы бредят, в связи с отсутствием таланта и новостей
pусский  (аноним)  03.04.2018, 13:32
Оценка:  0
pусский
Я остервенело подрачил!
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