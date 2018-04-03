12-летняя дочь Ольги Фреймут обескуражила поклонников новыми снимками

Леди в красном: Злата Митчелл опубликовала фото в элегантном наряде.

Все привыкли видеть Ольгу Фреймут в элегантных женственных нарядах и соответствующей укладкой. Старшая дочь телеведущей, Злата Митчелл, всегда отличалась пристрастием к casual-стилю, но, видимо, ситуация меняется.

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Злата Митчелл на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в элегантном красном наряде. В свои 12 лет дочь Ольги Фреймут выглядит, как настоящая леди:

Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл instagram.com/zlata_mitchell

Дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл instagram.com/zlata_mitchell

Отметим, мнения подписчиков в комментариях разделились: одни положительно оценили внешний вид Златы, другие же считают, что девочка выглядит на 25 лет.

Напомним, Кортни Кардашьян впервые опубликовала фото со своим возлюбленным. Снимок смотрите по ссылке.