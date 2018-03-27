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Дочь Оли Фреймут рассказала о конфликте с няней

Комментариев: 2
Оля Фреймут недавно сообщила о том, что уволила няню.
Дочь Оли Фреймут о конфликте с няней (фото)
Дочь Оли Фреймут о конфликте с няней (фото)
facebook.com/OlgaFreimutFan

Ведущая Оля Фреймут открыто заявила о том, что в ее семье произошел неприятный инцидент. Ей пришлось уволить няню, которая занималась с ее сыном.

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Фреймут рассказала при каких обстоятельствах узнала о действиях няни. Как сообщалось раньше, няня применяла физическую силу к сыну Ольги.

О недавном конфликте рассказала еще и старшая дочь Ольги Фреймут - Залата Митчелл:

Эта няня довольно долго с нами была. Она ездила с нами в разные поездки. Она стала для нас семьей. Она вся радостная, счастливая, а Валерий приходил полностью расстроен от нее всегда. Он потом сам сказал, что Мария его била.

 

Ольга Фреймут с семьей фото
Ольга Фреймут с семьей фото
facebook.com/OlgaFreimutFan

 

К слову, Ольга Фреймут воспитывает троих детей. С ее младшими детьми сидят няни. А вот старшая дочь уже делает свои первые шаги в мире моды.

Напомним, что Алена Шоптенко поделилась подробностями беременности. Алена рассказала, как воспринял ее беременность звездный партнер танцовщицы Ахтем Сеитаблаев. 

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Теги: Оля Фреймут, Ольга Фреймут, ольга фреймут 2018, личное, семья, няня, дети, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  27.03.2018, 11:54
Оценка:  0
pусский
Срать охота... Я пёрнул на Фреймуть!
гость  (аноним)  27.03.2018, 11:51
Оценка:  0
гость
Блять, как охуительно интересно и познавательно
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