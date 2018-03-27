Дочь Оли Фреймут рассказала о конфликте с няней

Оля Фреймут недавно сообщила о том, что уволила няню.

Ведущая Оля Фреймут открыто заявила о том, что в ее семье произошел неприятный инцидент. Ей пришлось уволить няню, которая занималась с ее сыном.

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Фреймут рассказала при каких обстоятельствах узнала о действиях няни. Как сообщалось раньше, няня применяла физическую силу к сыну Ольги.

О недавном конфликте рассказала еще и старшая дочь Ольги Фреймут - Залата Митчелл:

Эта няня довольно долго с нами была. Она ездила с нами в разные поездки. Она стала для нас семьей. Она вся радостная, счастливая, а Валерий приходил полностью расстроен от нее всегда. Он потом сам сказал, что Мария его била.

Ольга Фреймут с семьей фото facebook.com/OlgaFreimutFan

К слову, Ольга Фреймут воспитывает троих детей. С ее младшими детьми сидят няни. А вот старшая дочь уже делает свои первые шаги в мире моды.

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