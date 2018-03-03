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Ольга Фреймут пожаловалась на няню своего сына

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Известная украинская телеведущая и многодетная мама Ольга Фреймут на днях рассказала о страшном инциденте, который произошел с ее сыном. Оказалось, няня маленького Валерия его била.
Ольга Фреймут пожаловалась на няню своего сына (фото)
Ольга Фреймут пожаловалась на няню своего сына (фото)
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На личной страничке в соцсети Ольга Фреймут опубликовала фото няни, которую зовут Мария Сенатор, и высказалась относительно ее работы.

Pвездная мама написала в соцсети^

В последнее время Валерий (1 год 8 месяцев) очень тревожно спит ночью — вдруг начинает горько-горько плакать. Это не зубки, ведь у сына уже все прорезались. И он у нас неплохо разговаривает — сказал бы. А еще Валерий начал панически меня хватать, бежать от няни. Даже когда я в одной с ним комнате отходила к окну, он начинал плакать: "Мама здесь! Мама здесь!". Он постоянно говорил, что укусит Марию (так зовут его няню), плакал и бежал к нам.

По словам Ольги Фреймут, няня дала пощечину ее сыну Валерию, потому что он ее укусил:

Мне стало известно, что няня ударила моего сына по личику. Дала пощечину. Как взрослому. При этом сказала, что это — сдача, потому что ребенок ее укусил. Эта женщина получала щедрую зарплату, я делала подарки ее дочери, беспокоилась, вкусно кормила, она пользовалась услугами моего водителя. Для комфорта няни сняли уютную квартиру. Я пишу этот пост и плачу!

Напомним также, что молодой украинский артист выпустил главную песню этой весны. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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внучка_Петросяна    04.03.2018, 12:29
Оценка:  0
внучка_Петросяна
А может, хватит сниматься в тупых телешоу и шляться по тусовках, и начать уделять больше времени своему ребенку.
И может что ребенок не раз уже кусает туже няню, а так как мамы рядом вечно нету, няне приходится воспитывать чужого ребенка.
У меня мама 2 раз работала няней, за месяц так достали эти мажоры, что мама больше и не бралась за это работу.
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