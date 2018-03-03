Ольга Фреймут пожаловалась на няню своего сына

Известная украинская телеведущая и многодетная мама Ольга Фреймут на днях рассказала о страшном инциденте, который произошел с ее сыном. Оказалось, няня маленького Валерия его била.

Читайте также: Павел Вишняков снялся в сериале "Опер по вызову"

На личной страничке в соцсети Ольга Фреймут опубликовала фото няни, которую зовут Мария Сенатор, и высказалась относительно ее работы.

Pвездная мама написала в соцсети^

В последнее время Валерий (1 год 8 месяцев) очень тревожно спит ночью — вдруг начинает горько-горько плакать. Это не зубки, ведь у сына уже все прорезались. И он у нас неплохо разговаривает — сказал бы. А еще Валерий начал панически меня хватать, бежать от няни. Даже когда я в одной с ним комнате отходила к окну, он начинал плакать: "Мама здесь! Мама здесь!". Он постоянно говорил, что укусит Марию (так зовут его няню), плакал и бежал к нам.

По словам Ольги Фреймут, няня дала пощечину ее сыну Валерию, потому что он ее укусил:

Мне стало известно, что няня ударила моего сына по личику. Дала пощечину. Как взрослому. При этом сказала, что это — сдача, потому что ребенок ее укусил. Эта женщина получала щедрую зарплату, я делала подарки ее дочери, беспокоилась, вкусно кормила, она пользовалась услугами моего водителя. Для комфорта няни сняли уютную квартиру. Я пишу этот пост и плачу!

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) Мар 3, 2018 в 4:43 PST

Напомним также, что молодой украинский артист выпустил главную песню этой весны. Подробности по ссылке.