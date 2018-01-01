Алена Шоптенко поделилась подробностями беременности

Алена Шоптенко: «Безусловно, некоторые врачи волнуются, просят меня с 30-32 недели остановиться».

Читайте также: Алена Шоптенко опубликовала снимок с округлившимся животиком

На днях участница "Танців з зірками" на телеканале "1+1" Алена Шоптенко в откровенном интервью Кате Осадчей призналась, что во время легендарного обновленного проекта ждала ребенка:

Известная артистка поделилась:

Во время прямых эфиров "Танців з зірками" я была беременной. Именно поэтому мы с Ахтемом не делали сложных поддержек и уменьшили нагрузку. Танцы для меня — мое любимое дело, которое приносит мне такое же счастье, как и беременность, поэтому я до сих пор продолжаю танцевать.

Также Алена рассказала, как воспринял ее беременность звездный партнер танцовщицы Ахтем Сеитаблаев:

Ахтем спокойно отреагировал на мою радостную новость. Более того, он постоянно мне помогал и мужественно поддерживал. Между репетициями мне постоянно хотелось есть — это был единственный нюанс моей беременности.

Алена Шоптенко и Ахтем Сеитаблаев фото пресс-служба канала 1+1

Посмотреть видео-интервью с Аленой Шоптенко можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как прошел 9й выпуск "Голосу країни-8". Подробности и полный выпуск по ссылке.