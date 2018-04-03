Кортни Кардашьян впервые опубликовала фото со своим возлюбленным

Кортни Кардашьян и манекенщик Юнес Бенджим встречаются около года.

Семья Кардашьян всю свою личную жизнь всегда выставляет на обсуждение публики. Их реалити-шоу и социальные сети – прямое доказательство тому.

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Правда, Кортни Кардашьян отличилась. О романе Кортни Кардашьян и Юнеса Бенджима почти ничего неизвестно. Корти с ним вместе уже почти год и до этого момента она не делилась совместными фотографиями.

Теперь же Кортни Кардашьян решила порадовать своих поклонников первым снимком со своим парнем. Это фото вызвало большое количество обсуждений. Ведь некоторые посчитали этот кадр достаточно дерзким. Поклонники считают, что матери троих детей не следует делиться подобными снимками.

Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим фото instagram.com/kourtneykardash

Видимо, пара так не считает.

Напомним, что Мэрайя Кэри оригинально сделала предложение своему возлюбленному. СМИ обсуждают неожиданное предложение руки и сердца от певицы Мэрайи Кэри.