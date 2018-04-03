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Кортни Кардашьян впервые опубликовала фото со своим возлюбленным

Комментариев: 5
Кортни Кардашьян и манекенщик Юнес Бенджим встречаются около года.
Кортни Кардашьян - фото с возлюбленным
Кортни Кардашьян - фото с возлюбленным
instagram.com/kourtneykardash

Семья Кардашьян всю свою личную жизнь всегда выставляет на обсуждение публики. Их реалити-шоу и социальные сети – прямое доказательство тому.

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Правда, Кортни Кардашьян отличилась. О романе Кортни Кардашьян и Юнеса Бенджима почти ничего неизвестно. Корти с ним вместе уже почти год и до этого момента она не делилась совместными фотографиями.

Теперь же Кортни Кардашьян решила порадовать своих поклонников первым снимком со своим парнем. Это фото вызвало большое количество обсуждений. Ведь некоторые посчитали этот кадр достаточно дерзким. Поклонники считают, что матери троих детей не следует делиться подобными снимками.

Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим фото
Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим фото
instagram.com/kourtneykardash

Видимо, пара так не считает.

Напомним, что Мэрайя Кэри оригинально сделала предложение своему возлюбленному. СМИ обсуждают неожиданное предложение руки и сердца от певицы Мэрайи Кэри.

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Теги: Кортни Кардашьян, возлюбленный, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  03.04.2018, 11:50
Оценка:  0
pусский
Пидapacы!
петенька  (аноним)  03.04.2018, 11:39
Оценка:  0
петенька
Хочу Славу с украины и в пуканчик!
pусский  (аноним)  03.04.2018, 10:49
Оценка:  +1
pусский
Ну и страшила, бля! Я пёрнул с перепугу! Клон, нюхай, гы-гы-гы!
петенька  (аноним)  03.04.2018, 10:43
Оценка:  +1
петенька
Я тебя завафлю петух русский)))
русский  (аноним)  03.04.2018, 10:38
Оценка:  -1
русский
Хочу, чтобы её возлюбленный меня отпедырасил,бля!
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