Объявлен список номинатов на премию Billboard Music Awards 2018

Скоро состоится музыкальная премия Billboard Music Awards 2018.

Совсем скоро, 20 мая, состоится популярная музыкальная премия Billboard Music Awards. Стало известно, кто вошел в список номинантов премии Billboard Music Awards.

Вот список номинантов музыкальной премии Billboard Music Awards:

«Лучший артист»

Тейлор Свифт;

Кендрик Ламар;

Бруно Марс;

Эд Ширан;

Дрейк.

«Лучшая певица»

Камила Кабелло;

Карди Би;

Холзи;

Деми Ловато;

Тейлор Свифт.

«Лучший певец»

Эд Ширан;

Кендрик Ламар;

Дрейк;

Пост Малон.

«Лучшая песня в чарте hot 100»

Despacito – Дэдди Янки и Луиса Фонси;

Humble – Кендрика Ламара;

Shape of You – Эда Ширана;

Rockstar – Пост Малона;

That's What I Like – Бруно Марс.

К слову, большое количество номинаций у Кендрика Ламара. Тот самый рэпер, который недавно получил Пулитцеровскую премию. Также по количеству номинаций отличился Эд Ширан.

