Стало известно, сколько зарабатывает София Ротару

Директор Софии Ротару сообщил сумму, которую платят за ее выступление.

Певица София Ротару сейчас редко можно увидеть на афише. Но это не значит, что София Ротару прекратила выступать.

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В недавнем интервью директор Софии Ротару рассказал о том, чем сейчас занимается певица и сколько она получает.

Сергей Лавров сообщил, что выступает она на корпоративах, а также поет на закрытых вечеринках:

В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. Сольных концертов по России действительно пока не планируется. Хотя София Михайловна находится в потрясающей форме – и концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут поверить, что ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: "Мама, ты когда в последний раз в паспорт заглядывала?".

Фото Софии Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Сейчас Ротару не дает много концертов, но за две-три песни получает 25-30 тысяч евро:

Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни.

София Ротару фото instagram.com/sofiarotaru.official

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