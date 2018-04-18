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Стало известно, сколько зарабатывает София Ротару

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Директор Софии Ротару сообщил сумму, которую платят за ее выступление.
Заработок Софии Ротару
Заработок Софии Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару сейчас редко можно увидеть на афише. Но это не значит, что София Ротару прекратила выступать.

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В недавнем интервью директор Софии Ротару рассказал о том, чем сейчас занимается певица и сколько она получает.

Сергей Лавров сообщил, что выступает она на корпоративах, а также поет на закрытых вечеринках:

В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. Сольных концертов по России действительно пока не планируется. Хотя София Михайловна находится в потрясающей форме – и концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут поверить, что ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: "Мама, ты когда в последний раз в паспорт заглядывала?".

Фото Софии Ротару
Фото Софии Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official

Сейчас Ротару не дает много концертов, но за две-три песни получает 25-30 тысяч евро:

Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни.

София Ротару фото
София Ротару фото
instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что Оля Полякова рассказала о первом парне и отношениях с мамойОля Полякова поделилась подробностями отношений со своей мамой.

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Теги: София Ротару, певица, гонорар звезд, концерты, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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