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СМИ: у Анны Седоковой новый бойфренд

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Анна Седокова поделилась интригующим снимком.
Новый бойфренд Анны Седоковой
Новый бойфренд Анны Седоковой
instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова недавно рассталась с отцом своего третьего ребенка. И вот появились разговоры о том, что у нее есть новый возлюбленный. Почему все так решили?

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Анна Седокова опубликовала фото на совей странице в Instagram, где она позирует с молодым человеком. И, к тому же, неоднозначно подписала фото. Под снимком с мужчиной, который ее обнимает, она написала фразу о любви:

Любовь - это игра, в которую могут играть двое и оба побеждают.

Анна Седокова фото
Анна Седокова фото
instagram.com/annasedokova

У поклонников сразу же появился ряд вопросов: кто этот мужчина, как долго они вместе и вообще вместе ли они. Пока Анна Седокова не отвечает на все эти вопросы.

Напомним, что Гвен Стефани прокомментировала новость о свадьбе. Гвен Стефани и Блейк Шелтон встречаются уже около трех лет.

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Теги: анна седокова, анна седокова новости, новый парень, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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