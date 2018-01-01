Племянницу Софии Ротару обвинили в пропаганде сексуального насилия
Певицу Sonya Kay, представителя творческой семьи Ротару, обвинили в пропаганде сексуального насилия. Клип «Слухай моє серце», премьера которого состоялась в сети 19 апреля был заблокирован видеохостингом YouTube. Новая видеоработа Sonya Kay была снята в стиле art-fashion. YouTube идею режиссера Виктора Скуратовского не оценил. Ряд провокационных кадров такие как потеки красной краски на оголенном теле мужчины, а также Соня лежащая на полу, были расценены как кадры имеющие насильственный характер.
Sonya Kay комментирует:
Премьера сорвана по техническим причинам. Моя долгожданная видеоработа «Слухай моє серце» была заблокирована. Я шокирована таким решением администрации YouTube. Мы хотели создать красочный клип. Нам это удалось. Да, у нас есть скрытые символы, но они ничего общего с пропагандой насилия не имеют.
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Клип «Слухай моє серце» повторно залит на канал. Менеджмент певицы продолжает вести диалог с представителями Google и намерен оспаривать решение видеохостинга.
Посмотреть видео можно здесь:
Напомним также, что ранее Леся Никитюк поделилась историей о своем бывшем парне. Подробнее по ссылке.
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