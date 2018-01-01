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Племянницу Софии Ротару обвинили в пропаганде сексуального насилия

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Новый клип Sonya Kay "Слухай моє сердце" заблокирован видеохостингом YouTube.
Sonya Kay обвинили в пропаганде сексуального насилия
Sonya Kay обвинили в пропаганде сексуального насилия
пресс-служба

Певицу Sonya Kay, представителя творческой семьи Ротару, обвинили в пропаганде сексуального насилия. Клип «Слухай моє серце», премьера которого состоялась в сети 19 апреля был заблокирован видеохостингом YouTube. Новая видеоработа Sonya Kay была снята в стиле art-fashion. YouTube идею режиссера Виктора Скуратовского не оценил. Ряд провокационных кадров такие как потеки красной краски на оголенном теле мужчины, а также Соня лежащая на полу, были расценены как кадры имеющие насильственный характер.

Клип Sonya Kay фото
Клип Sonya Kay фото
пресс-служба

Sonya Kay комментирует:

Премьера сорвана по техническим причинам. Моя долгожданная видеоработа «Слухай моє серце» была заблокирована. Я шокирована таким решением администрации YouTube. Мы хотели создать красочный клип. Нам это удалось. Да, у нас есть скрытые символы, но они ничего общего с пропагандой насилия не имеют.

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Клип «Слухай моє серце» повторно залит на канал. Менеджмент певицы продолжает вести диалог с представителями Google и намерен оспаривать решение видеохостинга.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что ранее Леся Никитюк поделилась историей о своем бывшем парне. Подробнее по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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