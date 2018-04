Леся Никитюк поделилась историей о своем бывшем парне

Ведущая Леся Никитюк скрывает свою личную жизнь от публики.

Когда речь идет о личной жизни, Леся Никитюк становится немногословной. Но на съемках игрового шоу «Хто зверху?» Ведущая Нового канала расчувствовалась и откровенно рассказала о своем бывшем.

В конкурсе «Чье это?» мужской команде в составе Виктора Бронюка, Евгения Сморигина, Владимира Ефимова и Сергея Притулы предстояло отгадать, под какую песню соперницы танцевали свой первый медленный танец. Лесю Никитюк парни поставили возле кассеты группы No Doubt и заявили, что ее «медляк» был под песню «Do not speak».

Догадки мужской команды Никитюк подтвердила такими словами:

Я стою у окна. Такая гордая... А он смотрит на меня и говорит: «Пошли, артистка, потанцуем».

Ведущая Нового канала вспомнила, что свой первый «медляк» она станцевала в лагере с парнем по имени Костя:

Я очень рада, что мы познакомились с Костей. Потому что сейчас он торгует на хмельницком рынке, и недавно сделал мне большую скидку – продал мобильный телефон за полцены. Спасибо, Костя!

Угадала мужская команда и треки, под которые танцевали другие девушки. Яну Глущенко поставили напротив кассеты с песней Тони Брэкстон «Un-Break My Heart», девушку Блонду – напротив Селин Дион «My Heart Will Go On». Что касается Кати Павлюченко, то ее первый «медляк» был под «Сьюзі» группы «Океан Ельзи».

Ведущая Нового канала рассказала:

Это было в Ужгороде на центральной площади. У нас был концерт группы «Океан Ельзи». Мне было 13 лет, и я действительно с мальчиком по имени Миша танцевала под песню «Сьюзі». Он был рэпером, поэтому мне нравился.

