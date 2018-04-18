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Известны причины госпитализации Анджелины Джоли

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Анджелину Джоли обнаружили в ее доме без сознания.
Анджелина Джоли госпитализирована
Анджелина Джоли госпитализирована
gettyimages.com

Актриса Анджелина Джоли попала в больницу. Джоли пришлось госпитализировать, поскольку нашли в ее доме без сознания.

Джоли упала в обморок. И ей вызвали скорую.

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СМИ сообщают, что сейчас актриса Анджелина Джоли чувствует себя лучше, но она отказалась от необходимого лечения.

Анджелина Джоли фото
Анджелина Джоли фото
gettyimages.com

Доктора сообщают, что причиной обморока стал неправильный образ жизни: она страдает от бессонницы и практически не ест.

Многие всполошились из-за этой новости, поскольку с ней живет шестеро детей. А Джоли настолько халатно относится к своему здоровью, что пагубно на нее влияет.

Напомним, что Арсен Мирзоян врезался в ситилайт со своим изображением. Известная ведущая случайно засняла ДТП с участием украинского певца Арсена Мирзояна.

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Теги: Анджелина Джоли, госпитализация, потеря сознания, лечение, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  18.04.2018, 11:34
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петенька
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