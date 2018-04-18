Известны причины госпитализации Анджелины Джоли
Актриса Анджелина Джоли попала в больницу. Джоли пришлось госпитализировать, поскольку нашли в ее доме без сознания.
Джоли упала в обморок. И ей вызвали скорую.
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СМИ сообщают, что сейчас актриса Анджелина Джоли чувствует себя лучше, но она отказалась от необходимого лечения.
Доктора сообщают, что причиной обморока стал неправильный образ жизни: она страдает от бессонницы и практически не ест.
Многие всполошились из-за этой новости, поскольку с ней живет шестеро детей. А Джоли настолько халатно относится к своему здоровью, что пагубно на нее влияет.
Напомним, что Арсен Мирзоян врезался в ситилайт со своим изображением. Известная ведущая случайно засняла ДТП с участием украинского певца Арсена Мирзояна.
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