Любов у Космосі: прем’єра від The Hardkiss

The Hardkiss презентують відео на трек «Мелодія».

Гурт The Hardkiss представляє відео на пісню "Мелодія" — третій сингл майбутнього альбому "Залізна ластівка".

Юлія Саніна розповідає:

Це історія про щасливе кохання. Це зізнання дівчини, маніфест коханій людині. Коли людина закохана — вона нікого і нічого навколо не помічає. Коханий — єдиний у своєму роді, він як мелодія звучить у всьому навколо: космосі, свідомості, душі. Мені дуже хотілося передати у пісні, а Валу показати у кліпі, що любов — вона дуже різна і багатогранна. У кожного в житті своя мелодія. Для одного це кохана людина, для іншого — кращий друг, для батьків — їхні діти. Так, хтось так і не знайшов свою мелодію, він самотній. Але коли знайде — порине в неї з головою, зануриться у цей Космос.

Юлия Санина The Hardkiss фото пресс-служба

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Режисером нового відео виступив Валерій Бебко, оператором став Ярослав Пілунський. "Проаналізувавши майбутній альбом, ми дійшли висновку, що в ньому буде стільки космосу, чогось позачасового і неземного. Тому цим відео ми вирішили продовжити космічну концепцію", — розповідає Вал. Історія розгортається у двох площинах. Це Земля, 50-ті роки, вулиця, на якій люди поспішають по своїх справах і не помічають прибулицю з майбутнього. Друга площина — це Космос, в якому і розгортається історія кохання двох астронавтів. Від цієї любові все навколо вибухає і розбивається на атоми.

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