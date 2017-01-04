Дмитрий Комаров исполнил мечту ребенка

Ведущий «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров принял участие в проекте «Здійсни мрію».

Проект "Здійсни мрію" помог воплотить в жизнь грандиозное желание мальчика покорить вершину и познакомиться с кумиром.

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Саше Красушину из Киева 12 лет, но выглядит он как 6-летний ребенок. Уже 3 года ребенок живет как заложник в своей квартире. Причина – генетический сбой, из-за которого даже небольшая физическая активность может спровоцировать у него переломы. Детей с таким диагнозом называют "хрустальными". На фоне остеогенеза у мальчика прогрессирует нанизм (низкорослость) и глухота. Последние 2 года он не может ходить в школу.

Здійсни мрію фото пресс-служба 1+1

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

Подопечный проекта «Здійсни мрію» мечтал подняться высоко в горы и увидеть облака вместе со своим кумиром, ведущим программы «Мир наизнанку» Дмитрием Комаровым. Именно горы были на его рисунке, который и стал отправной точкой для исполнения заветной мечты. Обычное желание для здорового ребенка – и нереальное для мальчика с хрупкими костями. Однако это не испугало команду проекта «Здійсни мрію».

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

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К исполнению этой мечты присоединилась вся команда комплекса "Буковель" и, конечно же, самый известный путешественник страны Дмитрий Комаров, с которым так хотел познакомиться Саша. Для мальчика приготовили множество сюрпризов: королевский номер в отеле, прогулки по заснеженным склонам, катание на санках, подъемники. Это первая в Сашиной жизни поездка не в больницу на лечение, потому что выйти из комнаты для него уже рискованно: кости настолько хрупки, что ломаются от малейших физических нагрузок.

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

Куратор проекта Лидия Таран поделилась:

Саша дал команде «Здійсни мрію » сверхтяжелое задание, но мы все же рискнули. И, как видим, невозможно возможно! О нашем мальчике и том чуде, которое мы готовили все вместе для него, знали, кажется абсолютно все в Буковеле. У каждого была своя позиция, свои обязанности. Это была целая миссия - все должно было пройти четко и без сбоев при условиях максимальной безопасности.

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

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Ведущий 1+1 ждал Сашу высоко в горах с охапкой воздушных шаров и вкусным тортом. И рисунок Саши ожил: гора, озеро и они с Димой на вершине. Двое путешественников долго и увлеченно беседовали, а Дмитрий дал ему советы о профессиональном восхождении в горы, к которому стремится Саша.

Комаров сказал:

Начинать тренировки надо с небольшой, маленькой и некрутой горки и постепенно увеличивать высоту. И однажды ты заметишь, что стоишь на самой высокой горе, над облаками. На самом деле так все в жизни и происходит.

Дмитрий Комаров и Саша Красушин фото пресс-служба 1+1

Мама мальчика Светлана не сдерживала эмоций:

Это останется и у Саши, и у меня в памяти на всю жизнь. Это какое-то чудо. Вы волшебники!

Смотрите сюжет об исполнении мечты мальчика здесь:

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