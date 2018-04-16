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Валерий Жидков представил авторский проект «#Гуднайтшоу»

Комментариев: 4
Студия «Квартал 95» презентует новый юмористический проет с Валерием Жидковым.
Валерий Жидков представил проект #Гуднайтшоу
Валерий Жидков представил проект #Гуднайтшоу
пресс-служба 1+1

Валерий – ведущий шоу «Вечерний Киев» и программы «Чисто news», один из сценаристов «Вечернего Квартала» и других проектов студии «Квартал 95». Свою карьеру юмориста он начала в качестве участника команды КВН, получив сценическое имя «Тамбовский волк». Сейчас Валерий выступает с авторскими номерами в проекте «Вечерний Квартал» на «1+1» и сольными концертами.  

Валерий Жидков фото
Валерий Жидков фото
пресс-служба 1+1

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В новом проекте «#Гуднайтшоу» известный юморист в формате стендапа представит ироничные монологи о событиях в стране и мире, о культуре, шоу-бизнесе и религии, о работе на телевидении, а также тонко и остро будет шутить на бытовые темы, рассказывать смешные истории об известных людях и о себе.

Как признался Валерий, юмор для него – не цель, а средство донести зрителю свои мысли:

В этом шоу не будет шуток ради шуток. Юмор здесь является не целью, а инструментом, чтобы поделиться своим видением мира, донести свою мысль зрителям. Поговорим о нас. О том, чем мы живем, зачем живем, во что верим, и как нами манипулируют.

Съемки шоу проходили на сцене «Театра на Подоле». Среди зрителей были не только поклонники «Тамбовского волка» Валерия Жидкова, но и его звездные друзья и коллеги.

Съемки Гуднайтшоу фото
Съемки Гуднайтшоу фото
пресс-служба 1+1
Гуднайтшоу фото
Гуднайтшоу фото
пресс-служба 1+1

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Новый юмористический проект Валерия Жидкова производства студии «Квартал 95» будет выходить на «1+1» по пятницам. Премьерный выпуск «#Гуднайтшоу» можно будет увидеть уже в ближайшее время.

Посмотреть видео-анонс можно сейчас:

Напомним также, что Сергей Бабкин рассказал о своих экспериментах cо стилем. Подробнее по ссылке.

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Теги: Валерий Жидков, Тамбовский Волк, студия Квартал 95, новое шоу, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "1+1"

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Комментариев (4)
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ДонКарлитоUA    16.04.2018, 17:31
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
Жuдок нехило поднялся.Пора гасить.
ДонКарлитоUA    16.04.2018, 17:31
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
Жuдок нехило поднялся.Пора гасить.
pусский  (аноним)  16.04.2018, 17:01
Оценка:  0
pусский
Я хуею, везде на Украине жидки...
termenvox    16.04.2018, 17:09
Оценка:  0
termenvox
У вас что? По другому?
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