Валерий Жидков представил авторский проект «#Гуднайтшоу»

Студия «Квартал 95» презентует новый юмористический проет с Валерием Жидковым.

Валерий – ведущий шоу «Вечерний Киев» и программы «Чисто news», один из сценаристов «Вечернего Квартала» и других проектов студии «Квартал 95». Свою карьеру юмориста он начала в качестве участника команды КВН, получив сценическое имя «Тамбовский волк». Сейчас Валерий выступает с авторскими номерами в проекте «Вечерний Квартал» на «1+1» и сольными концертами.

Валерий Жидков фото пресс-служба 1+1

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В новом проекте «#Гуднайтшоу» известный юморист в формате стендапа представит ироничные монологи о событиях в стране и мире, о культуре, шоу-бизнесе и религии, о работе на телевидении, а также тонко и остро будет шутить на бытовые темы, рассказывать смешные истории об известных людях и о себе.

Как признался Валерий, юмор для него – не цель, а средство донести зрителю свои мысли:

В этом шоу не будет шуток ради шуток. Юмор здесь является не целью, а инструментом, чтобы поделиться своим видением мира, донести свою мысль зрителям. Поговорим о нас. О том, чем мы живем, зачем живем, во что верим, и как нами манипулируют.

Съемки шоу проходили на сцене «Театра на Подоле». Среди зрителей были не только поклонники «Тамбовского волка» Валерия Жидкова, но и его звездные друзья и коллеги.

Съемки Гуднайтшоу фото пресс-служба 1+1

Гуднайтшоу фото пресс-служба 1+1

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Новый юмористический проект Валерия Жидкова производства студии «Квартал 95» будет выходить на «1+1» по пятницам. Премьерный выпуск «#Гуднайтшоу» можно будет увидеть уже в ближайшее время.

Посмотреть видео-анонс можно сейчас:

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