«Голос країни 8» 12 выпуск: кто покинул шоу и какие сюрпризы подготовите тренера

Тренера шоу «Голос країни 8» в прямом эфире представили неожиданный сюрприз для зрителей.

15 апреля прошел первый прямой эфир шоу «Голос країни 8». В 12 выпуске звездные тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль представили эксклюзив. Они спели совместную песню.

А второй, стало выступление MONATIK с премьерной песней «Жизнь поет».

Но главной интригой вечера стал вопрос: кто же покинет шоу «Голос країни 8».

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А «Голос країни 8» в 12 выпуске покинула подопечная Потапа, девушка-трансгендер Зиаджа. Она исполнила песню «Mama mia» культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов.

Если вы пропустили 11 выпуск, то смотрите его тут.

А полный 12й выпуск можно посмотреть здесь:

Напомним, что Настя Каменских представила украиноязычную песню «Тримай». Украинская поп-дива Настя Каменских порадовала поклонников новой песней.