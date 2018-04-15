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«Голос країни 8» 12 выпуск: кто покинул шоу и какие сюрпризы подготовите тренера

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Тренера шоу «Голос країни 8» в прямом эфире представили неожиданный сюрприз для зрителей.
Голос країни 8 - итоги 12 выпуска
Голос країни 8 - итоги 12 выпуска
пресс-служба 1+1

15 апреля прошел первый прямой эфир шоу «Голос країни 8». В 12 выпуске звездные тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль представили эксклюзив. Они спели совместную песню.

А второй, стало выступление MONATIK с премьерной песней «Жизнь поет».

Но главной интригой вечера стал вопрос: кто же покинет шоу «Голос країни 8».

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А «Голос країни 8» в 12 выпуске покинула подопечная Потапа, девушка-трансгендер Зиаджа. Она исполнила песню «Mama mia» культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов.

Если вы пропустили 11 выпуск, то смотрите его тут.

А полный 12й  выпуск можно посмотреть здесь:

Напомним, что Настя Каменских представила украиноязычную песню «Тримай». Украинская поп-дива Настя Каменских порадовала поклонников новой песней

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Теги: Голос країни, голос країни 8, видео, Тина Кароль, Джамала, Сергей Бабкин, Потап
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Источник: ivona bigmir)net

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