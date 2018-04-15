«Голос країни 8» 12 выпуск: кто покинул шоу и какие сюрпризы подготовите тренера
15 апреля прошел первый прямой эфир шоу «Голос країни 8». В 12 выпуске звездные тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль представили эксклюзив. Они спели совместную песню.
А второй, стало выступление MONATIK с премьерной песней «Жизнь поет».
Но главной интригой вечера стал вопрос: кто же покинет шоу «Голос країни 8».
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А «Голос країни 8» в 12 выпуске покинула подопечная Потапа, девушка-трансгендер Зиаджа. Она исполнила песню «Mama mia» культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов.
Если вы пропустили 11 выпуск, то смотрите его тут.
А полный 12й выпуск можно посмотреть здесь:
Напомним, что Настя Каменских представила украиноязычную песню «Тримай». Украинская поп-дива Настя Каменских порадовала поклонников новой песней.
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