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Настя Каменских представила украиноязычную песню «Тримай»

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Такой NK мы еще не слышали.
Настя Каменских представила украиноязычный трек «Тримай»
Настя Каменских представила украиноязычный трек «Тримай»
YouTube

Украинская поп-дива Настя Каменских порадовала поклонников новой песней. Композиция «Тримай» вызвала небывалый ажиотаж у слушателей, так как стала первым украиноязычным творением в сольной карьере артистки. 

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Как отметила сама певица, «Тримай» была написана уже давно, но презентовать ее Настя решилась только сейчас:  

Эта песня очень личная и интимная, и я долго не была готова выпустить ее. К тому же, я искала необычное звучание. Когда мое сердце поет и творит, я пишу тексты на украинском и английском языках. В случае с «Тримай» мне хотелось подчеркнуть ее слова оригинальной музыкой. Все удалось и я очень рада, что давно написанная мною песня наконец-то увидела мир, и спасибо Потапу за крутой рэп», – комментирует Каменских. 

Артистка добавила, что композиция была написана под влиянием самых искренних и теплых чувств и вдохновит каждого ощутить то же самое. 

Слушайте песню Насти Каменских «Тримай» прямо сейчас

Напомним, что ранее Лобода представила лирическую песню для художественного фильма. Посмотреть клип можно здесь.

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Теги: Настя Каменских, музыка, шоубиз, Тримай
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