«Лети»: Лобода представила лирическую песню для художественного фильма (видео)

В клипе украинской исполнительницы показаны кадры из фильма «Гоголь. Вий».

Светлана Лобода представила клип на песню «Лети», которая стала саундтреком к новому фильму «Гоголь. Вий». Премьера видеоклипа состоялась в сервисе Apple Music, а сегодня видео опубликовали на канале LOBODA в YouTube.

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Режиссером видео «Лети» выступила продюсер Светланы — Нателла Крапивина. Ролик украинской певицы окутан мистической атмосферой и содержит кадры из фильма «Гоголь. Вий».

«Лети» — история одиночества, наполненного тайной. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была защитным кругом, оберегом от зла и боли! Но мы теряем ее и остается только «сердце на память»... Каждый, кто терял - услышит в ней свою историю», - говорится в описании клипа.

Ранее состоялась премьера клипа Pianoбой. Смотрите клип на песню «Все що тебе не вбиває» здесь.

