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«Лети»: Лобода представила лирическую песню для художественного фильма (видео)

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В клипе украинской исполнительницы показаны кадры из фильма «Гоголь. Вий».
Лобода представила лирическую песню для художественного фильма
Лобода представила лирическую песню для художественного фильма
Кадр из YouTube

Светлана Лобода представила клип на песню «Лети», которая стала саундтреком к новому фильму «Гоголь. Вий». Премьера видеоклипа состоялась в сервисе Apple Music, а сегодня видео опубликовали на канале LOBODA в YouTube.

Читатели Ivona могут посмотреть новый клип Лободы прямо сейчас 

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Режиссером видео «Лети» выступила продюсер Светланы — Нателла Крапивина. Ролик украинской певицы окутан мистической атмосферой и содержит кадры из фильма «Гоголь. Вий».  

«Лети» — история одиночества, наполненного тайной. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была защитным кругом, оберегом от зла и боли! Но мы теряем ее и остается только «сердце на память»... Каждый, кто терял - услышит в ней свою историю», - говорится в описании клипа. 

Ранее состоялась премьера клипа Pianoбой. Смотрите клип на песню «Все що тебе не вбиває» здесь.
 

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Теги: Лобода, клип, Лети, Гоголь.Вий
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