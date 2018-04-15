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Сергей Бабкин рассказал о своих экспериментах cо стилем

Комментариев: 4
Музыкант признался, почему жена просит его переодеться.
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
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Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин сольно выступает в сдержанном наряде, но гастролируя с 5`NIZZA, а также в повседневной жизни, музыкант предпочитает яркую и необычную одежду. О своих экспериментах со стилем тренер шоу «Голос країни-8» поделился в интервью для программы «Светская жизнь». 

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Певец рассказал, что с детства любит красочно одеваться. В юношеском возрасте его образы не понимали, а одногодки и вовсе издевались над будущей звездой: тыкали пальцем и смеялись. 

Сверстникам я был непонятен. Показывали пальцем, смеялись. Я с детства обожаю все яркое. До сих пор. Я люблю яркую одежду», – отметил Сергей. 

Бабкин рассказал, что всегда был достаточно креативным в вопросе нарядов и даже сам себе красил джинсы. Сейчас же, его жена Снежана просит Сергея переодеться. 

Бывало такое частенько, она говорила: «Сергей, пожалуйста, это уже слишком». Например, я одевался полностью в желтую одежду: желтый плащ, желтые штаны, желтые ботинки», – признается Бабкин. 

 

Напомним, что сегодня вечером, в эфире шоу «Голос країни» MONATIK представит новый сингл.
 

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Теги: Сергей Бабкин, мода, шоубиз
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Комментариев (4)
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Путинка  (аноним)  15.04.2018, 18:19
Оценка:  0
Путинка
русские гомосеки все в черном ходят и под гомофобов косят а сими xyйца хоят пососать )))
pусский  (аноним)  15.04.2018, 18:14
Оценка:  0
pусский
Забьём ему в сраку его шляпу, срака в шляпе (или шляпа в сраке) - это охуительный прикол, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  15.04.2018, 17:54
Оценка:  0
гость
В жёлтом ходил потому что сался от страха часто. Пидop на бабе женился, решил ориентацию скрыть. Чуем педараcoв на расстоянии.
pусский  (аноним)  15.04.2018, 17:33
Оценка:  0
pусский
Все гомосеки яркие тряпки одевают, у а Бабкина даже срака накрашена! А жена стала инвалидом от усталости страпонить его дохлое очко, надо ей помочь, бля!
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