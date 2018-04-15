Сергей Бабкин рассказал о своих экспериментах cо стилем

Музыкант признался, почему жена просит его переодеться.

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин сольно выступает в сдержанном наряде, но гастролируя с 5`NIZZA, а также в повседневной жизни, музыкант предпочитает яркую и необычную одежду. О своих экспериментах со стилем тренер шоу «Голос країни-8» поделился в интервью для программы «Светская жизнь».

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Певец рассказал, что с детства любит красочно одеваться. В юношеском возрасте его образы не понимали, а одногодки и вовсе издевались над будущей звездой: тыкали пальцем и смеялись.

Сверстникам я был непонятен. Показывали пальцем, смеялись. Я с детства обожаю все яркое. До сих пор. Я люблю яркую одежду», – отметил Сергей.

Бабкин рассказал, что всегда был достаточно креативным в вопросе нарядов и даже сам себе красил джинсы. Сейчас же, его жена Снежана просит Сергея переодеться.

Бывало такое частенько, она говорила: «Сергей, пожалуйста, это уже слишком». Например, я одевался полностью в желтую одежду: желтый плащ, желтые штаны, желтые ботинки», – признается Бабкин.

Напомним, что сегодня вечером, в эфире шоу «Голос країни» MONATIK представит новый сингл.

