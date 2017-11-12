Иллюстрация украинца украсила обложку британского Vogue
Украинцы продолжают покорять мир своими талантами. На этот раз работа харьковского иллюстратора Станислава Сенчука украсила обложку модного британского журнала Vogue. Майский выпуск British Vogue с артом украинца вышел в свет 14 апреля.
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Обложка свежего British Vogue со стилизованным изображением известных моделей была опубликована на странице глянца в Instagram.
Отметим, что в минувшем году Станислав дополнил своими иллюстрациями декабрьский выпуск журнала.
в профиле @britishvogue вышел материал, посвящённый декабрьскому выпуску журнала с моей иллюстрацией — для меня большая честь принять участие в проекте и быть частью этого исторического момента! ⟹ I’m so proud and pleased to be a part of this historic moment — thank you @britishvogue for having me & my artwork in this project! this means a lot! ♡ I wish you creative successes, violence of fantasy & worthy victories @edward_enninful — 🙌🏼 #NewVogue 🇬🇧
Напомним, что ранее украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона.
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