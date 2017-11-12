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Иллюстрация украинца украсила обложку британского Vogue

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Майский номер с работой украинского художника уже поступил в продажу.
Иллюстрация украинца украсила обложку британского журнала Vogue
Иллюстрация украинца украсила обложку британского журнала Vogue
instagram.com/stanislavsenchuk

Украинцы продолжают покорять мир своими талантами. На этот раз работа харьковского иллюстратора Станислава Сенчука украсила обложку модного британского журнала Vogue. Майский выпуск British Vogue с артом украинца вышел в свет 14 апреля. 

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Обложка свежего British Vogue со стилизованным изображением известных моделей была опубликована на странице глянца в Instagram. 

Отметим, что в минувшем году Станислав дополнил своими иллюстрациями декабрьский выпуск журнала.  

Напомним, что ранее украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона.

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Теги: мода, новости Украины, Vogue
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  15.04.2018, 14:23
Оценка:  0
pусский
Сенчук педрилла!
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