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MONATIK в прямом эфире презентует мотивационный хит года «Жизнь поет»

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«Жизнь поет» станет новым синглом из третьего альбома певца.
MONATIK в прямом эфире презентует сингл «Жизнь поет»
MONATIK в прямом эфире презентует сингл «Жизнь поет»
пресс-служба

MONATIK продолжает делиться с поклонниками песнями, которые войдут в его третий сольный альбом. Сегодня, 15 апреля, в прямом эфире самого рейтингового проекта «Голос країни» автор танцевальных хитов презентует свой новый сингл — «Жизнь поет». 

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Новая композиция от MONATIK — по-настоящему ожидаемое событие этой весны. «Жизнь поет» — простой и в то же время значимый для каждого из нас месседж, которым украинский исполнитель делится со своими поклонниками. Заглавный хит этого года будет наполнен яркими, правильными эмоциями и, как всегда, порадует динамичной музыкой.  

Для меня большая честь презентовать свою новую песню именно на площадке проекта «Голос країни». Я искренне верю в то, что наша с вами жизнь запоет яркими красками. Благодаря тому, что каждый из нас будет множить добро и счастье, поддерживать друг друга - жизнь запоет. Давайте будни делать счастливыми и напрочь лишаться безразличия по отношению друг к другу», -  комментирует выход сингла  MONATIK.  

Уже несколько месяцев другой трек Монатика — «То от чего без ума» занимает лидирующие позиции во всевозможных чартах и музыкальных рейтингах, в то время, как его альбом «Звучит» назван «Лучшим музыкальным альбомом».

Слушайте премьеру новой песни MONATIK «Жизнь поет» в эфире телеканала «1+1» сегодня, 15 апреля, в 21:00 на шоу «Голос країни».

Смотреть 12 выпуск шоу «Голос країни-8» онлайн.

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Теги: Монатик, премьера, музыка, шоубиз, Голос країни
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