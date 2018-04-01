Голос країни 8 сезон: где смотреть 11 выпуск онлайн

В это воскресенье, 8 апреля 2018 года, пройдут вокальные “нокауты” в шоу Голос країни 8 сезон. Соревноваться будут участники из команды Джамалы и Тины Кароль.

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали первый раунд “вокальных нокаутов” во время которых определились финалисты - участники прямых эфиров. Тренеры сформировали вокалистов в дуэты для выступления на сцене-ринге. Победители прошли дальше.

Смотрите 11 выпуск шоу Голос країни-8 8 апреля на сайте Ivona.bigmir.net.

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Так, Зианджа спела собственную песню, которую написала для Натальи Могилевской “Я исцелена”. А Алена Луценко из команды Сергея Бабкина удивила всех исполнением «Smoke on the water», легендарных Deep Purple. Другой исполнитель из этой же команды, винничанин Валентин Беленький довел до слез тренеров своим исполнением хита Kodaline «All I want».

Смотрите 10 выпуск шоу Голос країни-8 от 1.04.2018.