Голос країни 8 сезон: где смотреть 12 выпуск онлайн
В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали последний раунд “нокаутов”, где соревновались участники команд Джамалы и Тины Кароль. По результатам последних противостояний стали известны 16 участников прямых эфиров.
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Зрителям понравились выступления участника “Лиги смеха” Сергея Сосунова, который исполнил хит Океана Эльзы «Коли навколо ні душі», а также певицы Ирины Федишин, которая спела песню Ирины Билык “Вибачай”.
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Команда Джамалы: Анна Тринчер, Арсен Витрецкий, Адриана Шевчук, Кристина Храмова.
Команда Тины Кароль: Nude Voices, Алена Карась, Михаил Сосунов, Андрей Рыбарчук.
Команда Потапа: Зианджа, Виолетта Литвиненко, Никита Трондин, Србуи Саргсян.
Команда Сергея Бабкина: Елена Луценко, Александр Чекмарев, Дмитрий Самко и Валентин Биленький.
Смотрите 11 выпуск шоу Голос країни-8 от 8.04.2018.
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