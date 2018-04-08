Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Голос країни 8 сезон: где смотреть 12 выпуск онлайн

Комментариев: 0
В это воскресенье, 15 апреля 2018 года, пройдут первые прямые эфиры в шоу Голос країни 8 сезон. Теперь только зрители могут определить, кто из конкурсантов готов пройти дальше и претендовать на победу в шоу.
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть 12 выпуск онлайн
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть 12 выпуск онлайн
пресс-служба 1+1

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали последний раунд “нокаутов”, где соревновались участники команд Джамалы и Тины Кароль. По результатам последних противостояний стали известны 16 участников прямых эфиров.

Читайте также: Джамала после рождения ребенка сменила прическу

Зрителям понравились выступления участника “Лиги смеха” Сергея Сосунова, который исполнил хит Океана Эльзы «Коли навколо ні душі», а также певицы Ирины Федишин, которая спела песню Ирины Билык “Вибачай”.

Смотрите 12 выпуск шоу Голос країни-8 15 апреля онлайн на сайте Ivona.bigmir.net уже совсем скоро.

Команда Джамалы: Анна Тринчер, Арсен Витрецкий, Адриана Шевчук, Кристина Храмова.

Команда Тины Кароль: Nude Voices, Алена Карась, Михаил Сосунов, Андрей Рыбарчук.

Команда Потапа: Зианджа, Виолетта Литвиненко, Никита Трондин, Србуи Саргсян.

Команда Сергея Бабкина: Елена Луценко, Александр Чекмарев, Дмитрий Самко и Валентин Биленький.

Смотрите 11 выпуск шоу Голос країни-8 от 8.04.2018.

Напомним также, что Евгений Кошевой поделился неожиданными фактами из своей жизни. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: Голос країни, голос країни 8, голос країни 8 нокауты, Джамала, Тина Кароль, Сергей Бабкин, Потап
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь