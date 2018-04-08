Голос країни 8 сезон: где смотреть 12 выпуск онлайн

В это воскресенье, 15 апреля 2018 года, пройдут первые прямые эфиры в шоу Голос країни 8 сезон. Теперь только зрители могут определить, кто из конкурсантов готов пройти дальше и претендовать на победу в шоу.

Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть 12 выпуск онлайн пресс-служба 1+1

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали последний раунд “нокаутов”, где соревновались участники команд Джамалы и Тины Кароль. По результатам последних противостояний стали известны 16 участников прямых эфиров. Читайте также: Джамала после рождения ребенка сменила прическу Зрителям понравились выступления участника “Лиги смеха” Сергея Сосунова, который исполнил хит Океана Эльзы «Коли навколо ні душі», а также певицы Ирины Федишин, которая спела песню Ирины Билык “Вибачай”. Смотрите 12 выпуск шоу Голос країни-8 15 апреля онлайн на сайте Ivona.bigmir.net уже совсем скоро. Команда Джамалы: Анна Тринчер, Арсен Витрецкий, Адриана Шевчук, Кристина Храмова. Команда Тины Кароль: Nude Voices, Алена Карась, Михаил Сосунов, Андрей Рыбарчук. Команда Потапа: Зианджа, Виолетта Литвиненко, Никита Трондин, Србуи Саргсян. Команда Сергея Бабкина: Елена Луценко, Александр Чекмарев, Дмитрий Самко и Валентин Биленький. Смотрите 11 выпуск шоу Голос країни-8 от 8.04.2018. Напомним также, что Евгений Кошевой поделился неожиданными фактами из своей жизни. Подробнее по ссылке.

Бец Елизавета