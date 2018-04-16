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Алена Шоптенко сообщила пол будущего ребенка

Комментариев: 1
Алена Шоптенко пребывает на последних сроках беременности.
Алена Шоптенко сообщила пол будущего ребенка
Алена Шоптенко сообщила пол будущего ребенка
instagram.com/alena_shoptenko​

Хореограф и финалистка шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко ждет ребенка от своего мужа Алексея Иванова. Совсем скоро супруги станут родителями, но пол ребенка пара не сообщала.

Алена Шоптенко с мужем фото
Алена Шоптенко с мужем фото
instagram.com/alena_shoptenko​

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А на днях ведущему Артему Гагарину в рамках шоу «Голос країни» Алена Шоптенко сообщила пол будущего ребенка – у пары родится сын.

Отметим, Алена Шоптенко также призналась, что роды планируются на конец мая.

Напомним, Снежана Бабкина показала, как выглядит с новой прической. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: алена шоптенко, беременность, ребенок, пол ребенка, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Гостья  (аноним)  16.04.2018, 13:42
Оценка:  0
Гостья
Требую чтобы она сообщила и потолок будущего ребёнка! аха-ха-ха-ха!!
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