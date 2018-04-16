Алена Шоптенко пребывает на последних сроках беременности.

Хореограф и финалистка шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко ждет ребенка от своего мужа Алексея Иванова. Совсем скоро супруги станут родителями, но пол ребенка пара не сообщала.

Алена Шоптенко с мужем фото instagram.com/alena_shoptenko​

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А на днях ведущему Артему Гагарину в рамках шоу «Голос країни» Алена Шоптенко сообщила пол будущего ребенка – у пары родится сын.

Отметим, Алена Шоптенко также призналась, что роды планируются на конец мая.

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